जेईई-नीट की तैयारी का मौका: बिहार बोर्ड दे रहा मुफ्त कोचिंग, 19 नवंबर तक करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने जेईई और नीट 2027 की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम के आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक विद्यार्थी बोर्ड के आधिकारिक कोचिंग पोर्टल coaching.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2026 तय की गई है। बोर्ड ने चयन परीक्षा की तारीख छह दिसंबर 2026 संभावित रखी है। हालांकि, इस तारीख में बदलाव हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस कार्यक्रम के लिए वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो साल 2027 में बिहार बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड से जुड़े किसी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए तैयार रहना होगा। यानी दूसरे बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आगे की पढ़ाई बिहार बोर्ड से संबद्ध स्कूल में करनी होगी। आवेदन से पहले अपनी पात्रता जरूर जांच लें।

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#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/Zz8Iu7C4yd — Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 9, 2026

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आवेदन कैसे करना होगा?

योग्य विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाएं।

होमपेज पर जेईई और नीट मुफ्त कोचिंग के पंजीकरण से जुड़ा लिंक खोलें।

इसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक कोचिंग का विकल्प चुनें।

अब मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण पूरा करें और आवेदन फॉर्म में जरूरी विवरण दर्ज करें।

सभी जानकारियां जांचने के बाद फॉर्म जमा कर दें। आखिर में पुष्टि पेज डाउनलोड कर लें और उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क और दूसरी शर्तों की जानकारी आधिकारिक फॉर्म में जरूर जांचें।

चुने गए छात्रों को क्या मिलेगा?

चयनित विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षकों से कक्षा में पढ़ाई कराई जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत पटना में रहने की सुविधा के साथ कोचिंग का विकल्प भी दिया जाएगा। आवासीय कार्यक्रम के लिए चुने गए विद्यार्थियों को छात्रावास और भोजन की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री, सवालों और मुश्किल विषयों को समझने के लिए विशेष कक्षाएं और नियमित अभ्यास परीक्षाएं भी होंगी। इस योजना का मकसद उन विद्यार्थियों की मदद करना है, जो महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। इससे उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी का अवसर मिलेगा।

जेईई और नीट की परीक्षा कब होगी?