मिजोरम बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं की समय सारणी जारी, 8 फरवरी से 12वीं की परीक्षा; 10वीं की कब शुरू होंगी?

मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBSE) ने वर्ष 2027 की हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) और हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSSLC) परीक्षाओं का टाइम-टेबल जारी कर दिया है। इसके अनुसार, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 8 फरवरी और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mbse.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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