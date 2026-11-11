शिक्षक भर्ती: एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित, 20 दिसंबर को होगा एग्जाम; देखें पूरा शेड्यूल

कहां बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र?

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परीक्षा का समय और शेड्यूल क्या है?

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महत्वपूर्ण सूचना माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 🗓️ 20 दिसम्बर 2026 🕚 प्रातः 11:00 बजे से 📍 जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केन्द्र #MPBSE #TET2026 #SchoolMP https://t.co/M07oY8WGHX — School Education Department, MP (@schooledump) November 10, 2026

उम्मीदवारों को अभी क्या करना चाहिए?

मंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित केंद्र पर पहुंचना होगा। हालांकि, अभी किसी जिले में कौन-सा परीक्षा केंद्र किस उम्मीदवार को मिलेगा, इसकी जानकारी जारी नहीं की गई है। परीक्षा केंद्र से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में दी जा सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को मंडल की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए और बिना पुष्टि के किसी भी परीक्षा केंद्र को लेकर अनुमान नहीं लगाना चाहिए।मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी सूचना में परीक्षा की तारीख और समय साफ कर दिया गया है। परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल करेगा। प्रेस विज्ञप्ति 10 नवंबर 2026 को जारी की गई है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई है।मंडल ने बताया है कि परीक्षा के आयोजन से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अभी परीक्षा केंद्रों, रिपोर्टिंग टाइम, जरूरी दस्तावेजों और परीक्षा के अन्य नियमों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इन जानकारियों के लिए उम्मीदवारों को अगली आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। निर्देश जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो। खास तौर पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय और साथ ले जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर देख लें।शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। परीक्षा 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से होगी, इसलिए अब बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अभ्यर्थी अपने विषयों का दोहराव करें और जिन हिस्सों में परेशानी है, उन पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परीक्षा से जुड़े नए निर्देश जारी होने पर उन्हें जरूर पढ़ें। इससे परीक्षा के समय, केंद्र और जरूरी दस्तावेजों को लेकर सही जानकारी मिल सकेगी।