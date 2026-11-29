अभिभावक कितने स्कूलों में भरेंगे फॉर्म?

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कितने स्कूलों ने दाखिले के नियम अपलोड किए?

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किन स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं?

आवेदन से पहले अभिभावक क्या ध्यान रखें?

अभिभावकों का कहना है कि अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने के लिए वे एक साथ कई जगह आवेदन करना चाहते हैं। कई माता-पिता 10 से 25 स्कूलों में फॉर्म भरने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अलग-अलग स्कूलों की वेबसाइट पर जाकर जानकारी जुटाना आसान नहीं है। खासकर कामकाजी माता-पिता के लिए 30 से ज्यादा स्कूलों की वेबसाइट देखना और उनकी दाखिला प्रक्रिया समझना मुश्किल हो रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के अलग-अलग नियमों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। अभिभावक चाहते हैं कि सभी स्कूलों की जानकारी एक जगह आसानी से मिल सके।दिल्ली में कुल 1741 निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े नियम शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन अब तक इनमें से केवल 1369 स्कूलों ने ही अपने दाखिला मानक अपलोड किए हैं। बाकी 372 स्कूलों ने अभी तक यह जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली है। इससे अभिभावकों को यह समझने में परेशानी हो रही है कि दाखिले के लिए किस स्कूल में क्या नियम लागू होंगे। शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि 29 नवंबर तक दाखिले के मानक अपलोड नहीं करने वाले स्कूल प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकेंगे।कुछ स्कूलों ने दाखिले के लिए पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था रखी है। एएसएन स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल, मौसम विहार में अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन एएसएन स्कूल में 137 ऑनलाइन आवेदन मिले। वहीं, डीएवी पब्लिक स्कूल में 25 रुपये शुल्क के साथ फॉर्म भरे गए। दूसरी ओर, विद्या बाल भवन स्कूल, मयूर विहार और माउंट आबू स्कूल, रोहिणी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की है। यानी अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार फॉर्म जमा कर सकते हैं।दाखिले के लिए आवेदन करने से पहले अभिभावकों को संबंधित स्कूल की वेबसाइट या कार्यालय से पूरी जानकारी लेनी चाहिए। यह जरूर जांच लें कि आवेदन ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख क्या है। इसके अलावा दाखिले के मानक, जरूरी दस्तावेज और आवेदन शुल्क की जानकारी भी पहले हासिल कर लें। जिन स्कूलों ने अभी तक अपने नियम वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं, वहां आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर स्पष्ट जानकारी का इंतजार करना होगा। सही जानकारी मिलने के बाद ही फॉर्म भरें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।