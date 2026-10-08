एनटीए: डीबीटी-बीईटी परीक्षा भी अब सीएसआईआर यूजीसी नेट में शामिल, दिसंबर में होगा आयोजन, जानें क्या हुआ बदलाव

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इसके तहत डीबीटी-बीईटी (जैव प्रौद्योगिकी) परीक्षा को अब सीएसआईआर-यूजीसी नेट (जीवन विज्ञान) के साथ मिला दिया गया है। यह बदलाव दिसंबर 2026 से होने वाले चक्र से प्रभावी होगा। इसके बाद इस परीक्षा के लिए नया विषय जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी (एलएस एंड बीटी) होगा। इसका अर्थ है कि जो अभ्यर्थी डीबीटी-बीईटी (जैव प्रौद्योगिकी) परीक्षा की तैयारी कर रहे है, उन्हें सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए आवेदन करना होगा।

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