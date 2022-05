राहत : यूजीसी ने एमफिल-पीएचडी थीसिस जमा करने के लिए मोहलत छह महीने बढ़ाने की छूट दी

{"_id":"627949afa04f30539b52f4b1","slug":"covid-19-ugc-allows-another-extension-for-submission-of-mphil-or-phd-thesis","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राहत : यूजीसी ने एमफिल-पीएचडी थीसिस जमा करने के लिए मोहलत छह महीने बढ़ाने की छूट दी","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

राहत : यूजीसी ने एमफिल-पीएचडी थीसिस जमा करने के लिए मोहलत छह महीने बढ़ाने की छूट दी

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 09 May 2022 10:36 PM IST

सार UGC Allows Six Months Extension MPhil or PhD Thesis Submission: यूजीसी की छूट के बाद विश्वविद्यालय और एमफिल-पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन करने वाले अन्य उच्च शिक्षा संस्थान अपने यहां पंजीकृत शोधार्थियों को इस छूट का लाभ दे सकेंगे।



