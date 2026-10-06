महाराष्ट्र: नांदेड विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की परीक्षा फीस माफ

महाराष्ट्र के नांदेड स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने मौजूदा सेमेस्टर के लिए सूखाग्रस्त तालुकों के पात्र छात्रों की परीक्षा फीस माफ करने की घोषणा की है। यह सुविधा शीतकालीन-2026 परीक्षाओं के लिए होगी। ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर 2026 में आयोजित की जानी हैं। इस फैसले का लाभ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों, विश्वविद्यालय के परिसरों और उप-केंद्रों में पढ़ने वाले पात्र नियमित छात्रों को मिलेगा।

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