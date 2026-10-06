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महाराष्ट्र: नांदेड विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की परीक्षा फीस माफ

Tue, 06 Oct 2026 04:20 PM IST
आकाश कुमार पीटीआई, नांदेड
पीटीआई, नांदेड Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 06 Oct 2026 04:20 PM IST
सार

महाराष्ट्र राज्य के कुल 358 तालुकों में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने सूखाग्रस्त तालुकों के पात्र छात्रों की नवंबर-दिसंबर 2026 की परीक्षा फीस माफ करने का फैसला किया है। जानें किन छात्रों को इसका लाभ मिलेगा...
 

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Nanded University Waives Exam Fees for Students from Drought-Affected Talukas
महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के छात्रों की परीक्षा फीस माफ - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र के नांदेड स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने मौजूदा सेमेस्टर के लिए सूखाग्रस्त तालुकों के पात्र छात्रों की परीक्षा फीस माफ करने की घोषणा की है। यह सुविधा शीतकालीन-2026 परीक्षाओं के लिए होगी। ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर 2026 में आयोजित की जानी हैं। इस फैसले का लाभ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों, विश्वविद्यालय के परिसरों और उप-केंद्रों में पढ़ने वाले पात्र नियमित छात्रों को मिलेगा।

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किन पाठ्यक्रमों के छात्रों को मिलेगा लाभ?

परीक्षा फीस माफी की सुविधा इन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र नियमित छात्रों के लिए है:

  • स्नातक
  • डिप्लोमा
  • स्नातकोत्तर
  • व्यावसायिक पाठ्यक्रम
  • गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम
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फीस माफी के लिए कौन से दस्तावेज देने होंगे?

लाभ लेने के लिए छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें सूखाग्रस्त तालुका में निवास का प्रमाण और परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न होने का प्रमाणपत्र शामिल है। इसके अलावा छात्रों को यह भी घोषित करना होगा कि उन्हें किसी अन्य सरकारी शैक्षणिक रियायत के तहत परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति नहीं मिली है।

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महाराष्ट्र में कितने तालुके सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं?

राज्य के कुल 358 तालुकों में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षा फीस माफी योजना का लाभ मिलेगा।

फीस माफी का फैसला क्यों लिया गया?

विश्वविद्यालय के अनुसार, यह फैसला राज्य में सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए 1 अक्तूबर को हुई ऑनलाइन बैठक के बाद लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने की थी। इसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों के पात्र छात्रों की परीक्षा फीस माफ करने के निर्देश दिए गए थे।

छात्रों के दस्तावेजों की जांच कैसे होगी?

छात्रों की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की जांच और सत्यापन संबंधित कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। केवल पात्र पाए जाने वाले छात्रों को ही परीक्षा फीस माफी का लाभ दिया जाएगा। छात्रों को निर्धारित घोषणा-पत्र भी जमा करना होगा।

परीक्षा फीस माफी का लाभ कैसे ले सकेंगे छात्र?

विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन मंडल ने पात्र छात्रों से अपने संबंधित कॉलेज से संपर्क करने को कहा है। छात्रों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ कॉलेज में संपर्क करना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र छात्रों को शीतकालीन-2026 परीक्षा की फीस में छूट दी जाएगी।

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