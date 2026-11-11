सीबीएसई कौशल शिक्षा: कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, नहीं लगेगी कोई फीस; जानें नियम

किस तरह होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग?

सीबीएसई का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आमने-सामने बैठकर यानी ऑफलाइन तरीके से आयोजित किया जाएगा।

इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में तय किए गए स्कूलों और केंद्रों पर शिक्षकों को बुलाया जाएगा।

ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को बताया जाएगा कि कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा किस तरह पढ़ानी है।

इसमें एनसीईआरटी की कौशल बोध किताबों में दिए गए अभ्यास और गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके पर खास ध्यान दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी जानकारी देने के बजाय काम से जुड़ी चीजें सिखाना है।

ट्रेनिंग का समय क्या रहेगा?

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क्या ट्रेनिंग के लिए फीस देनी होगी?

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ट्रेनिंग में कौन सी किताब ले जानी होगी?

सीबीएसई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम: महाराष्ट्र और गोवा के केंद्रों की सूची

क्रम संख्या तारीख शहर/जिला प्रशिक्षण केंद्र (स्कूल का नाम और पता) 1 तारीख स्पष्ट नहीं नासिक Hom. Sharad Pawar Public School, Osta, Post Manur, Taluka Dindori, Maharashtra – 423501 2 तारीख स्पष्ट नहीं पुणे Vikhe Patil Memorial School, Bus Janshankar Marg, Patrakar Nagar, Gokhalenagar, Pune, Maharashtra – 411016 3 तारीख स्पष्ट नहीं छत्रपति संभाजीनगर Anjana School of Excellence, Talasami Phata, Asanagaon, Gangapur, Chhatrapati Sambhajinagar 4 तारीख स्पष्ट नहीं ठाणे Sacred Heart School, Kalyan-Murbad Road, Kalyan, Maharashtra – 421100 5 19 नवंबर 2026 (गुरुवार) ठाणे Ahinsa International School, Kashinath Nagar Bypass Road, Sangat Hanuman Nagar, Maharashtra – 425408 (पते में कुछ शब्द अस्पष्ट हैं) 6 20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) नागपुर St. Vincent Pallotti School, P.O. Box, New Hanuman Nagar, Nagpur, Maharashtra – 440037 7 तारीख स्पष्ट नहीं गोवा Navy Children School, (पता अस्पष्ट), Dabolim, Bogmalo, Goa – 403711 8 तारीख स्पष्ट नहीं भंडारा Navjeevan Convent and English Primary School, Near Power House, Nagzira Road, Sakoli, Bhandara, Maharashtra – 441802 9 21 नवंबर 2026 (शनिवार) (शहर स्पष्ट नहीं) Sanskruti World School, (पता स्पष्ट नहीं), Maharashtra 10 तारीख स्पष्ट नहीं मुंबई Yashodham High School, Marg, Gen. A. K. Vaidya Marg, Dindoshi, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra – 400063 11 तारीख स्पष्ट नहीं पुणे Vidyavalley International School, (पता अधूरा) 12 24 नवंबर 2026 (मंगलवार) मुंबई Shri Harshad C. Valia International School, Cosmopolitan Education Society Road, D. N. Nagar Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra 13 तारीख स्पष्ट नहीं मुंबई Manav Mandir's Smt. N. I. P. Sheth Multipurpose High School, Manav Mandir Road, Vasant Vihar, Mumbai, Maharashtra 14 तारीख स्पष्ट नहीं (शहर स्पष्ट नहीं) Gurukul English School, Maharashtra – 431122 15 तारीख स्पष्ट नहीं गोंदिया Podar International School, Khasra No. 208, 209, 300 और 301, (पता अधूरा) 16 तारीख स्पष्ट नहीं नागपुर Lalitha Public School, Mankapur Ring Road, Wathoda Layout, Nagpur, Maharashtra – 440035 17 तारीख स्पष्ट नहीं अहिल्यानगर Dhruv Global School, Main Campus, Akole Road, Dhandarphal, Taluka Sangamner, Maharashtra 18 तारीख स्पष्ट नहीं नासिक Symbiosis School, Sharanpur, Sector, Nashik, Maharashtra 19 तारीख स्पष्ट नहीं कोल्हापुर D. Y. Patil Vidyaniketan CBSE School, Maharashtra – 416007 20 तारीख स्पष्ट नहीं यवतमाल Yavatmal Public School, Wadgaon Road, Khapri, Yavatmal, Maharashtra – 445001 21 21 नवंबर 2026 (शनिवार) पुणे Rasiklal M. Dhariwal International School, Fattehchand Marg, Near Chabitar Chowk, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra – 410033 22 तारीख स्पष्ट नहीं पुणे Dr. Kalmadi Shamarao High School, Survey No. 38, Ganesh Nagar, Erandwane, Pune 23 तारीख स्पष्ट नहीं पुणे Holy Spirit Convent School, Loni Kalbhor, Pune District, Maharashtra – 412208 24 तारीख स्पष्ट नहीं मुंबई Oxford Public School, Phadke Darshan Society, Sector 1, Charkop, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra 25 तारीख स्पष्ट नहीं रायगढ़ Reliance Foundation School, Vidyasarita, Nagaon, Panvel, Raigad, Maharashtra 26 तारीख स्पष्ट नहीं सातारा KCT's Krishna School, Karad, Maharashtra – 415530 27 तारीख स्पष्ट नहीं अहिल्यानगर Prasara Central Public School, Rahata, Pravaranagar, Maharashtra – 413712

सीबीएसई के क्षमता निर्माण कार्यक्रम आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों और केंद्रों के हिसाब से कार्यक्रम के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए शिक्षकों को ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले संबंधित केंद्र या मेजबान स्कूल से समय की पुष्टि कर लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम में स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को आपस में तालमेल बनाकर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम से जुड़ी तारीख और स्थान की जानकारी सीबीएसई की ओर से समय-समय पर जारी की जाती है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि सीबीएसई की ओर से शिक्षकों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। यानी शिक्षक बिना किसी शुल्क के इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बोर्ड की ओर से आने-जाने का किराया या रोजाना का खर्च (TA/DA) नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों को अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। यह खर्च संबंधित स्कूल या शिक्षक को ही उठाना होगा। इसलिए ट्रेनिंग में शामिल होने की योजना बनाने से पहले यात्रा और ठहरने से जुड़ी व्यवस्था करना जरूरी है।कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों को एनसीईआरटी की कौशल बोध पाठ्यपुस्तक या गतिविधि पुस्तिका (Activity Book) की अपनी एक प्रति साथ लेकर जानी होगी। इसी किताब के आधार पर ट्रेनिंग में कौशल शिक्षा से जुड़े विषयों और गतिविधियों को समझाया जाएगा। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम में पहुंचने से पहले अपनी किताब की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा, भाग लेने वाले शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों को संबंधित मेजबान स्कूल से सीधे संपर्क करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

ट्रेनिंग का शेड्यूल कहां देख सकते हैं?

सीबीएसई अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारीख, स्थान और दूसरी जरूरी जानकारियां समय-समय पर जारी करता है। शिक्षक इनसे जुड़ी नई जानकारी सीबीएसई की आधिकारिक अकादमिक सर्कुलर वेबसाइट (CBSE Academic Unit Circulars Page) या सीबीएसई स्किल एजुकेशन पोर्टल पर देख सकते हैं। किसी खास राज्य, शहर या तारीख में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी के लिए संबंधित स्कूल से भी संपर्क किया जा सकता है। शिक्षकों को सलाह है कि ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ लें, ताकि कार्यक्रम से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए।