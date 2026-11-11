Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   CBSE Teachers Training Programme Free Offline Training for Skill Education in Classes 6 to 8 Check Details

सीबीएसई कौशल शिक्षा: कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग, नहीं लगेगी कोई फीस; जानें नियम

Wed, 11 Nov 2026 10:17 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 11 Nov 2026 10:17 AM IST
सार

सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में एनसीईआरटी की कौशल बोध किताबों के जरिए पढ़ाने का तरीका सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफलाइन होगी और इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। शिक्षकों को यात्रा और रहने का खर्च खुद उठाना होगा। जानें ट्रेनिंग का समय, जरूरी किताबें और भाग लेने का तरीका।
 

विज्ञापन
CBSE Teachers Training Programme Free Offline Training for Skill Education in Classes 6 to 8 Check Details
CBSE Teachers Training Programme - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 6 से 8 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का मकसद शिक्षकों को एनसीईआरटी की ओर से तैयार की गई कौशल बोध (Kaushal Bodh) किताबों के जरिए बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका सिखाना है। इसके लिए बोर्ड अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity Building Programme) आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों में शिक्षक शामिल होकर कौशल आधारित पढ़ाई से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
विज्ञापन

किस तरह होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग?

  • सीबीएसई का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आमने-सामने बैठकर यानी ऑफलाइन तरीके से आयोजित किया जाएगा।
  • इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में तय किए गए स्कूलों और केंद्रों पर शिक्षकों को बुलाया जाएगा।
  • ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को बताया जाएगा कि कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा किस तरह पढ़ानी है।
  • इसमें एनसीईआरटी की कौशल बोध किताबों में दिए गए अभ्यास और गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके पर खास ध्यान दिया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी जानकारी देने के बजाय काम से जुड़ी चीजें सिखाना है।

ट्रेनिंग का समय क्या रहेगा?

सीबीएसई के क्षमता निर्माण कार्यक्रम आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों और केंद्रों के हिसाब से कार्यक्रम के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए शिक्षकों को ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले संबंधित केंद्र या मेजबान स्कूल से समय की पुष्टि कर लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम में स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को आपस में तालमेल बनाकर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम से जुड़ी तारीख और स्थान की जानकारी सीबीएसई की ओर से समय-समय पर जारी की जाती है।
विज्ञापन

क्या ट्रेनिंग के लिए फीस देनी होगी?

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि सीबीएसई की ओर से शिक्षकों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। यानी शिक्षक बिना किसी शुल्क के इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बोर्ड की ओर से आने-जाने का किराया या रोजाना का खर्च (TA/DA) नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों को अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी। यह खर्च संबंधित स्कूल या शिक्षक को ही उठाना होगा। इसलिए ट्रेनिंग में शामिल होने की योजना बनाने से पहले यात्रा और ठहरने से जुड़ी व्यवस्था करना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रेनिंग में कौन सी किताब ले जानी होगी?

कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों को एनसीईआरटी की कौशल बोध पाठ्यपुस्तक या गतिविधि पुस्तिका (Activity Book) की अपनी एक प्रति साथ लेकर जानी होगी। इसी किताब के आधार पर ट्रेनिंग में कौशल शिक्षा से जुड़े विषयों और गतिविधियों को समझाया जाएगा। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम में पहुंचने से पहले अपनी किताब की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा, भाग लेने वाले शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों को संबंधित मेजबान स्कूल से सीधे संपर्क करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

 

सीबीएसई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम: महाराष्ट्र और गोवा के केंद्रों की सूची

क्रम संख्या

तारीख

शहर/जिला

प्रशिक्षण केंद्र (स्कूल का नाम और पता)

1

तारीख स्पष्ट नहीं

नासिक

Hom. Sharad Pawar Public School, Osta, Post Manur, Taluka Dindori, Maharashtra – 423501

2

तारीख स्पष्ट नहीं

पुणे

Vikhe Patil Memorial School, Bus Janshankar Marg, Patrakar Nagar, Gokhalenagar, Pune, Maharashtra – 411016

3

तारीख स्पष्ट नहीं

छत्रपति संभाजीनगर

Anjana School of Excellence, Talasami Phata, Asanagaon, Gangapur, Chhatrapati Sambhajinagar

4

तारीख स्पष्ट नहीं

ठाणे

Sacred Heart School, Kalyan-Murbad Road, Kalyan, Maharashtra – 421100

5

19 नवंबर 2026 (गुरुवार)

ठाणे

Ahinsa International School, Kashinath Nagar Bypass Road, Sangat Hanuman Nagar, Maharashtra – 425408 (पते में कुछ शब्द अस्पष्ट हैं)

6

20 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

नागपुर

St. Vincent Pallotti School, P.O. Box, New Hanuman Nagar, Nagpur, Maharashtra – 440037

7

तारीख स्पष्ट नहीं

गोवा

Navy Children School, (पता अस्पष्ट), Dabolim, Bogmalo, Goa – 403711

8

तारीख स्पष्ट नहीं

भंडारा

Navjeevan Convent and English Primary School, Near Power House, Nagzira Road, Sakoli, Bhandara, Maharashtra – 441802

9

21 नवंबर 2026 (शनिवार)

(शहर स्पष्ट नहीं)

Sanskruti World School, (पता स्पष्ट नहीं), Maharashtra

10

तारीख स्पष्ट नहीं

मुंबई

Yashodham High School, Marg, Gen. A. K. Vaidya Marg, Dindoshi, Goregaon East, Mumbai, Maharashtra – 400063

11

तारीख स्पष्ट नहीं

पुणे

Vidyavalley International School, (पता अधूरा)

12

24 नवंबर 2026 (मंगलवार)

मुंबई

Shri Harshad C. Valia International School, Cosmopolitan Education Society Road, D. N. Nagar Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra

13

तारीख स्पष्ट नहीं

मुंबई

Manav Mandir's Smt. N. I. P. Sheth Multipurpose High School, Manav Mandir Road, Vasant Vihar, Mumbai, Maharashtra

14

तारीख स्पष्ट नहीं

(शहर स्पष्ट नहीं)

Gurukul English School, Maharashtra – 431122

15

तारीख स्पष्ट नहीं

गोंदिया

Podar International School, Khasra No. 208, 209, 300 और 301, (पता अधूरा)

16

तारीख स्पष्ट नहीं

नागपुर

Lalitha Public School, Mankapur Ring Road, Wathoda Layout, Nagpur, Maharashtra – 440035

17

तारीख स्पष्ट नहीं

अहिल्यानगर

Dhruv Global School, Main Campus, Akole Road, Dhandarphal, Taluka Sangamner, Maharashtra

18

तारीख स्पष्ट नहीं

नासिक

Symbiosis School, Sharanpur, Sector, Nashik, Maharashtra

19

तारीख स्पष्ट नहीं

कोल्हापुर

D. Y. Patil Vidyaniketan CBSE School, Maharashtra – 416007

20

तारीख स्पष्ट नहीं

यवतमाल

Yavatmal Public School, Wadgaon Road, Khapri, Yavatmal, Maharashtra – 445001

21

21 नवंबर 2026 (शनिवार)

पुणे

Rasiklal M. Dhariwal International School, Fattehchand Marg, Near Chabitar Chowk, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra – 410033

22

तारीख स्पष्ट नहीं

पुणे

Dr. Kalmadi Shamarao High School, Survey No. 38, Ganesh Nagar, Erandwane, Pune

23

तारीख स्पष्ट नहीं

पुणे

Holy Spirit Convent School, Loni Kalbhor, Pune District, Maharashtra – 412208

24

तारीख स्पष्ट नहीं

मुंबई

Oxford Public School, Phadke Darshan Society, Sector 1, Charkop, Kandivali West, Mumbai, Maharashtra

25

तारीख स्पष्ट नहीं

रायगढ़

Reliance Foundation School, Vidyasarita, Nagaon, Panvel, Raigad, Maharashtra

26

तारीख स्पष्ट नहीं

सातारा

KCT's Krishna School, Karad, Maharashtra – 415530

27

तारीख स्पष्ट नहीं

अहिल्यानगर

Prasara Central Public School, Rahata, Pravaranagar, Maharashtra – 413712

ट्रेनिंग का शेड्यूल कहां देख सकते हैं?

सीबीएसई अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारीख, स्थान और दूसरी जरूरी जानकारियां समय-समय पर जारी करता है। शिक्षक इनसे जुड़ी नई जानकारी सीबीएसई की आधिकारिक अकादमिक सर्कुलर वेबसाइट (CBSE Academic Unit Circulars Page) या सीबीएसई स्किल एजुकेशन पोर्टल पर देख सकते हैं। किसी खास राज्य, शहर या तारीख में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी के लिए संबंधित स्कूल से भी संपर्क किया जा सकता है। शिक्षकों को सलाह है कि ट्रेनिंग में शामिल होने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ लें, ताकि कार्यक्रम से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed