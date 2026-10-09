सीबीएसई स्पेशल एग्जाम डेटशीट जारी: 23 अक्तूबर से होंगी पश्चिम एशिया में परीक्षाएं; नोट करें पूरा कार्यक्रम

तारीख और दिन विषय परीक्षा का समय

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार पॉलिटिकल साइंस (028) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार इकोनॉमिक्स (030) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार गणित (041) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार एप्लाइड मैथमेटिक्स (241) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

24 अक्टूबर 2026, शनिवार मनोविज्ञान (037) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

24 अक्टूबर 2026, शनिवार बिजनेस स्टडीज (054) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

24 अक्टूबर 2026, शनिवार फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर (845) सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक

26 अक्टूबर 2026, सोमवार जीव विज्ञान (044) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

26 अक्टूबर 2026, सोमवार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (802) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

26 अक्टूबर 2026, सोमवार मार्केटिंग (812) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

26 अक्टूबर 2026, सोमवार मल्टीमीडिया (821) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

26 अक्टूबर 2026, सोमवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (843) सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार होम साइंस (064) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज (065) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार कंप्यूटर साइंस (083) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक