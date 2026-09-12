सीबीएसई परीक्षा 2027: जल्द शुरू होगी रजिस्ट्रेशन और एलओसी प्रक्रिया, स्कूल पहले से तैयार रखें ये जानकारियां

LOC जमा करने में इन गलतियों से बचें

हाल की परीक्षाओं में CBSE को LOC जमा करने के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ स्कूलों ने छात्रों के गलत विषय या विषय कोड भर दिए, जिसके बाद उन्हें सुधार के लिए अनुरोध करना पड़ा। कई मामलों में छात्रों और माता-पिता की जानकारी भी गलत दर्ज की गई। कुछ छात्रों का LOC जमा नहीं किया गया या इसे तय समय के बाद जमा किया गया।



CBSE की ओर से स्कूलों को कई बार सही जानकारी जमा करने के लिए कहा गया था, फिर भी गलतियां सामने आईं। इन गलतियों के कारण बोर्ड के काम और परीक्षा की समय-सीमा पर असर पड़ा और छात्रों को भी परेशानी हुई। इसलिए CBSE ने स्कूलों से कहा है कि LOC जमा करने से पहले छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और उनके चुने हुए विषयों की अच्छी तरह जांच कर लें।