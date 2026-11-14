कैट 2026: आखिरी 15 दिन में कैसे करें तैयारी? तीनों सेक्शन में अच्छे अंक पाने के लिए अपनाएं ये तरीके
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 02:28 PM IST
सार
कैट 2026 की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। अब उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ऐसे में तीनों सेक्शन VARC, DILR और क्वांट पर सही तरीके से ध्यान देना जरूरी है। विशेषज्ञों ने रोजाना सवाल हल करने, मॉक टेस्ट देने और आसान सवाल पहले चुनने की सलाह दी है। जानें आखिरी दिनों में तैयारी की पूरी रणनीति।
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विस्तार
कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। इसका आयोजन भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर करेगा। परीक्षा में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को नई चीजें पढ़ने के बजाय पहले से पढ़े हुए विषयों को दोहराने और सवाल हल करने पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कुल 120 मिनट मिलेंगे। तीनों सेक्शन के लिए 40-40 मिनट तय हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों (PwBD) को 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
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VARC सेक्शन की तैयारी कैसे करें?VARC यानी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ने और समझने की क्षमता जरूरी है। इसमें पैसेज, पैराग्राफ जंबल, पैराग्राफ पूरा करने, सारांश और क्रिटिकल रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। पैसेज का विषय पहले से तय नहीं होता। ये राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और साहित्य जैसे क्षेत्रों से हो सकते हैं। इसलिए किसी एक विषय पर निर्भर न रहें। विशेषज्ञों की सलाह है कि परीक्षा में पहले आसान पैसेज चुनें और कठिन सवाल बाद में हल करें। सिर्फ तेजी से पढ़ना काफी नहीं, बल्कि पैसेज को समझना भी जरूरी है।
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DILR सेक्शन में अच्छे अंक कैसे लाएं?DILR यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में जानकारी को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की क्षमता परखी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक उम्मीदवारों को रोजाना तीन से चार सेट हल करने का अभ्यास करना चाहिए। किसी भी सेट को हल करने से पहले उसमें दी गई हर जानकारी को ध्यान से पढ़ें। फिर अलग-अलग बयानों के बीच संबंध तलाशें और संभावित स्थितियों के आधार पर जवाब निकालें। परीक्षा में पहले पूरे सेक्शन को देखें और उन सेट को चुनें, जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। पहले आसान सवाल करें और उसके बाद मध्यम स्तर के सवालों पर जाएं।
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