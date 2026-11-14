14 नवंबर को बाल दिवस: क्यों मनाया जाता है यह खास दिन? जानें इतिहास, महत्व और चाचा नेहरू से जुड़ी बातें

14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस?

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कौन थे चाचा नेहरू?

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बच्चों के लिए क्या सोचते थे नेहरू?

बाल दिवस का क्या है महत्व?

बाल दिवस मनाने की तारीख का रिश्ता जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। साल 1964 में नेहरू के निधन के बाद उनकी जयंती यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इससे पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। यह तारीख संयुक्त राष्ट्र के विश्व बाल दिवस से जुड़ी थी। नेहरू बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और उनके विकास, पढ़ाई और अच्छे भविष्य को जरूरी मानते थे। इसी वजह से उनकी याद में उनके जन्मदिन को बच्चों के नाम समर्पित कर दिया गया।पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वह देश की आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहे और आजादी के बाद 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बच्चों के प्रति उनके प्यार के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। वह मानते थे कि देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। इसलिए उनकी पढ़ाई, सेहत और अच्छे माहौल को जरूरी समझते थे। नेहरू का मानना था कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही मौके मिलने चाहिए, ताकि वे बड़े होकर देश के विकास में योगदान दे सकें।जवाहरलाल नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें खेलने, लिखने, पढ़ने, गाने और अपनी पसंद के काम करने का भी मौका मिलना चाहिए। 14 नवंबर 1957 को बच्चों को दिए एक संदेश में उन्होंने पढ़ाई के साथ खेल और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों को भी जरूरी बताया था। वह चाहते थे कि बच्चे डर के बजाय हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। नेहरू की सोच थी कि बच्चों को प्यार, अच्छी शिक्षा और सही माहौल मिले, ताकि वे अपनी प्रतिभा को पहचान सकें।बाल दिवस सिर्फ उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह बच्चों की जरूरतों और उनके अधिकारों पर ध्यान देने का मौका भी है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, पौष्टिक खाना, इलाज, सुरक्षा और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। बच्चों को बाल मजदूरी, हिंसा, भेदभाव और शोषण से बचाना भी समाज की जिम्मेदारी है। इस दिन स्कूलों और दूसरी संस्थाओं में बच्चों के लिए खास कार्यक्रम किए जाते हैं। कई जगह उन्हें उपहार दिए जाते हैं और उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है। बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों का खुशहाल बचपन और सुरक्षित भविष्य बनाना सभी की जिम्मेदारी है।