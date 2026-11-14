14 नवंबर को बाल दिवस: क्यों मनाया जाता है यह खास दिन? जानें इतिहास, महत्व और चाचा नेहरू से जुड़ी बातें
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 07:02 AM IST
सार
भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इस दिन स्कूलों में कई कार्यक्रम होते हैं। जानें बाल दिवस का इतिहास, इसका महत्व, नेहरू का बच्चों से लगाव और इस दिन को मनाने की वजह।
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विस्तार
भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इस दिन स्कूलों में बच्चों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो कहीं भाषण, चित्रकला और प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इस दिन का मकसद बच्चों की खुशी, पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य पर ध्यान देना है।
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14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है बाल दिवस?बाल दिवस मनाने की तारीख का रिश्ता जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। साल 1964 में नेहरू के निधन के बाद उनकी जयंती यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इससे पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। यह तारीख संयुक्त राष्ट्र के विश्व बाल दिवस से जुड़ी थी। नेहरू बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और उनके विकास, पढ़ाई और अच्छे भविष्य को जरूरी मानते थे। इसी वजह से उनकी याद में उनके जन्मदिन को बच्चों के नाम समर्पित कर दिया गया।
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कौन थे चाचा नेहरू?पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वह देश की आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहे और आजादी के बाद 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। बच्चों के प्रति उनके प्यार के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। वह मानते थे कि देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। इसलिए उनकी पढ़ाई, सेहत और अच्छे माहौल को जरूरी समझते थे। नेहरू का मानना था कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही मौके मिलने चाहिए, ताकि वे बड़े होकर देश के विकास में योगदान दे सकें।
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