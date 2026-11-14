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डिजिटल शिक्षा: अब बस्ती के बच्चों को भी मिलेगी डिजिटल शिक्षा, मुफ्त ट्रेनिंग से जुड़ेंगी महिलाएं भी

Sat, 14 Nov 2026 10:41 AM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 10:41 AM IST
सार

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों और महिलाओं को अब डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए दिल्ली में दूसरा मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया गया है। इस खास बस में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सुविधा मिलेगी। बच्चों और युवाओं को पांच प्रमुख क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्था का लक्ष्य एक साल में 800 से अधिक नए लाभार्थियों तक पहुंचना है।
 

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Digital Education Mobile Learning Centre to Bring Free Digital Training to Underprivileged Children and Women
Digital Education - फोटो : AI Generated

विस्तार
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आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी अब डिजिटल शिक्षा से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए एस्पायर डिजिटल विलेजेस इंडिया ने दिल्ली में अपना दूसरा मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया है। इस पहल का मकसद उन बच्चों, युवाओं और महिलाओं तक कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की जानकारी पहुंचाना है, जो पैसों की कमी के कारण इन सुविधाओं से दूर रह जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से पहले शुरू की गई इस पहल में इनफॉर्मी एजुकेशन ने भी साझेदारी की है। इसके तहत उत्तर-पश्चिम दिल्ली की बस्तियों में रहने वाले लोगों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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बस में क्या-क्या सीखने को मिलेगा?

इस मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर को खास तौर पर एक बस में तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सुविधा मिलेगी। यानी अब डिजिटल शिक्षा पाने के लिए उन्हें किसी बड़े संस्थान या कंप्यूटर सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बस खुद उनके इलाकों तक पहुंचेगी और उन्हें तकनीक से जुड़ी जरूरी बातें सिखाएगी। बस में डेस्कटॉप कंप्यूटर और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके माध्यम से बच्चों को डिजिटल दुनिया की शुरुआती जानकारी देने के साथ ही उन्हें तकनीक का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा।
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किन पांच क्षेत्रों में मिलेगी ट्रेनिंग?

इस मोबाइल सेंटर में पांच प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल और प्रमाणित मूल्यांकन शामिल हैं। डिजिटल साक्षरता के तहत बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। साइबर सुरक्षा के जरिए उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके समझाए जाएंगे। वित्तीय साक्षरता में पैसों के लेन-देन और डिजिटल भुगतान की जानकारी मिलेगी। वहीं, जीवन कौशल और प्रमाणित मूल्यांकन के जरिए उनके ज्ञान और क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
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दिल्ली में डिजिटल शिक्षा की जरूरत क्यों?

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के 45 प्रतिशत स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं है। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। वहीं, इस क्षेत्र के 77 प्रतिशत युवाओं को पहले डिजिटल साक्षरता का अनुभव नहीं था। इसका असर उनकी पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए मोबाइल सेंटर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उन बच्चों तक तकनीक पहुंचाना है, जिनके पास घर पर डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

एक साल में कितने लोगों तक पहुंचेगी पहल?

संस्था का लक्ष्य आने वाले एक साल में दिल्ली के 800 से अधिक नए लाभार्थियों तक पहुंचना है। इससे पहले दिल्ली, पुणे और रायपुर में चल रही इस पहल से 804 लोगों को जोड़ा जा चुका है। संस्था के अनुसार, डिजिटल शिक्षा आज रोजगार के अवसरों से जुड़ने का भी एक जरूरी माध्यम बन गई है। मोबाइल सेंटर के जरिए तकनीकी जानकारी उन बस्तियों तक पहुंचाई जा रही है, जहां आर्थिक और सामाजिक कारणों से बच्चे डिजिटल शिक्षा से दूर रह जाते हैं। इस पहल से कोशिश है कि पैसों की कमी किसी बच्चे की पढ़ाई और आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट न बने।
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