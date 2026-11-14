डिजिटल शिक्षा: अब बस्ती के बच्चों को भी मिलेगी डिजिटल शिक्षा, मुफ्त ट्रेनिंग से जुड़ेंगी महिलाएं भी

बस में क्या-क्या सीखने को मिलेगा?

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किन पांच क्षेत्रों में मिलेगी ट्रेनिंग?

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दिल्ली में डिजिटल शिक्षा की जरूरत क्यों?

एक साल में कितने लोगों तक पहुंचेगी पहल?

इस मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर को खास तौर पर एक बस में तैयार किया गया है। इसमें बच्चों को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सुविधा मिलेगी। यानी अब डिजिटल शिक्षा पाने के लिए उन्हें किसी बड़े संस्थान या कंप्यूटर सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह बस खुद उनके इलाकों तक पहुंचेगी और उन्हें तकनीक से जुड़ी जरूरी बातें सिखाएगी। बस में डेस्कटॉप कंप्यूटर और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके माध्यम से बच्चों को डिजिटल दुनिया की शुरुआती जानकारी देने के साथ ही उन्हें तकनीक का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा।इस मोबाइल सेंटर में पांच प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल और प्रमाणित मूल्यांकन शामिल हैं। डिजिटल साक्षरता के तहत बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। साइबर सुरक्षा के जरिए उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके समझाए जाएंगे। वित्तीय साक्षरता में पैसों के लेन-देन और डिजिटल भुगतान की जानकारी मिलेगी। वहीं, जीवन कौशल और प्रमाणित मूल्यांकन के जरिए उनके ज्ञान और क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के 45 प्रतिशत स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं है। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। वहीं, इस क्षेत्र के 77 प्रतिशत युवाओं को पहले डिजिटल साक्षरता का अनुभव नहीं था। इसका असर उनकी पढ़ाई के साथ रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए मोबाइल सेंटर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उन बच्चों तक तकनीक पहुंचाना है, जिनके पास घर पर डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।संस्था का लक्ष्य आने वाले एक साल में दिल्ली के 800 से अधिक नए लाभार्थियों तक पहुंचना है। इससे पहले दिल्ली, पुणे और रायपुर में चल रही इस पहल से 804 लोगों को जोड़ा जा चुका है। संस्था के अनुसार, डिजिटल शिक्षा आज रोजगार के अवसरों से जुड़ने का भी एक जरूरी माध्यम बन गई है। मोबाइल सेंटर के जरिए तकनीकी जानकारी उन बस्तियों तक पहुंचाई जा रही है, जहां आर्थिक और सामाजिक कारणों से बच्चे डिजिटल शिक्षा से दूर रह जाते हैं। इस पहल से कोशिश है कि पैसों की कमी किसी बच्चे की पढ़ाई और आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट न बने।