पीजी मेडिकल दाखिला: निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने के लिए बने पारदर्शी नियम, एम्स निदेशक ने बताई जरूरत

2,000 सीटें खाली रहना चिंता का विषय क्यों?

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निजी कॉलेजों की फीस कैसे तय होनी चाहिए?

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मेडिकल छात्रों के सामने भाषा की परेशानी क्या है?

नए AIIMS के सामने क्या चुनौतियां हैं?

देश में डॉक्टरों की जरूरत लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद करीब 2,000 पीजी मेडिकल सीटों का खाली रह जाना हैरान करने वाला है। इन सीटों के खाली रहने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें निजी मेडिकल कॉलेजों की ज्यादा फीस और छात्रों की अपनी पसंद भी शामिल है। कई बार छात्र अपनी पसंद के कॉलेज या विषय में दाखिला लेना चाहते हैं और दूसरे विकल्पों को नहीं चुनते। वहीं, अधिक फीस भी दाखिले के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकती है। ऐसे में मेडिकल सीटों को भरने के लिए इन कारणों को समझना जरूरी है।निखिल टंडन के मुताबिक, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने से पहले वहां होने वाले खर्च का सही हिसाब लगाया जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें कॉलेजों की लागत का पारदर्शी तरीके से आकलन हो सके। मेडिकल कॉलेजों में फीस तय करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इनमें कॉलेज की इमारत, अस्पताल, लैब, मेडिकल उपकरण और शिक्षकों पर होने वाला खर्च शामिल है। इसके अलावा इन सुविधाओं को बनाए रखने और समय के साथ बेहतर बनाने में भी पैसा खर्च होता है। फीस का निर्धारण इन्हीं वास्तविक खर्चों को देखकर किया जाना चाहिए।एम्स निदेशक ने मेडिकल शिक्षा से जुड़ी एक दूसरी बड़ी चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाया है। यह चुनौती भाषा से जुड़ी है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई छात्रों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई और काम करना पड़ता है। ऐसे में वहां की स्थानीय भाषा उनके लिए परेशानी बन सकती है। डॉक्टरों को मरीज की बीमारी का इतिहास समझना, उसके लक्षणों को जानना और इलाज के बारे में बताना होता है। अगर डॉक्टर और मरीज एक-दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, तो इलाज के दौरान परेशानी हो सकती है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले छात्रों के सामने यह चुनौती ज्यादा हो सकती है।निखिल टंडन ने देशभर में नए एम्स संस्थानों के विस्तार को लेकर भी अपनी बात रखी। उनके अनुसार, देश में हाल में शुरू हुए सभी एम्स की तुलना दिल्ली एम्स से नहीं की जा सकती। हर संस्थान की अपनी स्थिति और चुनौतियां हैं। सरकार की ओर से इन संस्थानों को इमारत, आर्थिक मदद और मंजूर पद जैसी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए एम्स संस्थानों को निजी अस्पतालों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। ऐसे में इन संस्थानों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देने के लिए लगातार काम करना होगा।