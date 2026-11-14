पीजी मेडिकल दाखिला: निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने के लिए बने पारदर्शी नियम, एम्स निदेशक ने बताई जरूरत
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:42 AM IST
सार
एम्स के निदेशक निखिल टंडन ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि कॉलेजों को मेडिकल शिक्षा की लागत के आधार पर उचित मुनाफा कमाने की छूट मिलनी चाहिए। देश में डॉक्टरों की कमी के बावजूद करीब 2,000 पीजी मेडिकल सीटें खाली हैं। फीस और भाषा की चुनौतियां इस समस्या से जुड़ी हैं।
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विस्तार
देश में डॉक्टरों की कमी के बीच करीब 2,000 पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी मेडिकल सीटें खाली रहना चिंता का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर एम्स के निदेशक निखिल टंडन ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस तय करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजों को मेडिकल शिक्षा देने में आने वाली वास्तविक लागत के आधार पर फीस लेने और उचित मुनाफा कमाने की छूट मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, फीस तय करते समय कॉलेजों के खर्च का सही आकलन करना जरूरी है।
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2,000 सीटें खाली रहना चिंता का विषय क्यों?देश में डॉक्टरों की जरूरत लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद करीब 2,000 पीजी मेडिकल सीटों का खाली रह जाना हैरान करने वाला है। इन सीटों के खाली रहने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें निजी मेडिकल कॉलेजों की ज्यादा फीस और छात्रों की अपनी पसंद भी शामिल है। कई बार छात्र अपनी पसंद के कॉलेज या विषय में दाखिला लेना चाहते हैं और दूसरे विकल्पों को नहीं चुनते। वहीं, अधिक फीस भी दाखिले के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकती है। ऐसे में मेडिकल सीटों को भरने के लिए इन कारणों को समझना जरूरी है।
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निजी कॉलेजों की फीस कैसे तय होनी चाहिए?निखिल टंडन के मुताबिक, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने से पहले वहां होने वाले खर्च का सही हिसाब लगाया जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें कॉलेजों की लागत का पारदर्शी तरीके से आकलन हो सके। मेडिकल कॉलेजों में फीस तय करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इनमें कॉलेज की इमारत, अस्पताल, लैब, मेडिकल उपकरण और शिक्षकों पर होने वाला खर्च शामिल है। इसके अलावा इन सुविधाओं को बनाए रखने और समय के साथ बेहतर बनाने में भी पैसा खर्च होता है। फीस का निर्धारण इन्हीं वास्तविक खर्चों को देखकर किया जाना चाहिए।
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