आईआईटी खड़गपुर: कौन हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ? ब्रिटेन ने दिया इंजीनियरिंग का प्रतिष्ठित जेम्स क्लेटन पुरस्कार

जेम्स क्लेटन पुरस्कार कितना खास है?

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स्वचालित वाहनों की सुरक्षा में क्या योगदान दिया?

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आईएसओ 22737 मानक क्यों अहम है?

अभी कहां काम कर रहे हैं सिद्धार्थ खस्तगीर?

जेम्स क्लेटन पुरस्कार ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सम्मानों में से एक है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1945 में इसके शुरुआती विजेताओं में जेट इंजन के आविष्कारक सर फ्रैंक व्हिटल भी शामिल थे। यह सम्मान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। सिद्धार्थ खस्तगीर को यह पुरस्कार मिलना स्वचालित वाहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में उनके काम की पहचान है। खास बात यह है कि उनका शोध केवल एक तरह के वाहन तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क, विमान और समुद्री परिवहन की स्वचालित प्रणालियों से भी जुड़ा है।सिद्धार्थ खस्तगीर ने सड़क, विमान और समुद्री स्वचालित प्रणालियों के लिए छह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। वह इन मानकों के प्रमुख तकनीकी लेखकों में शामिल रहे हैं। इनका मकसद स्वचालित प्रणालियों को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। उनके इस काम में आईएसओ 22737 मानक भी शामिल है। इसे सेल्फ-ड्राइविंग यानी खुद चलने वाले वाहनों के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। इस तरह उनके काम का असर स्वचालित वाहनों की सुरक्षा से जुड़े नियमों और तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर पड़ता है।आईएसओ 22737 को सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। ऐसे वाहनों में ड्राइविंग से जुड़े कई काम तकनीक और सेंसर की मदद से होते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा और काम करने के तरीके को लेकर तय मानकों की जरूरत होती है। सिद्धार्थ खस्तगीर ने इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को तैयार करने में प्रमुख तकनीकी लेखक के तौर पर योगदान दिया है। सड़क, विमान और समुद्री परिवहन से जुड़ी स्वचालित प्रणालियों के लिए छह मानकों पर उनका काम इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को दिखाता है। जेम्स क्लेटन पुरस्कार इसी योगदान के लिए दिया गया है।सिद्धार्थ खस्तगीर फिलहाल ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में सेफ ऑटोनॉमी विभाग के प्रमुख हैं। यहां वह स्वचालित परिवहन की सुरक्षा से जुड़े शोध पर काम कर रहे हैं। इस काम में उनके साथ 100 से ज्यादा वैश्विक साझेदार जुड़े हुए हैं। उनकी टीम स्वचालित परिवहन प्रणालियों के परीक्षण और सुरक्षा उपकरणों पर शोध कर रही है। इसका मकसद ऐसी तकनीक और व्यवस्था विकसित करना है, जिससे स्वचालित वाहनों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद ब्रिटेन में इस क्षेत्र में अहम योगदान देना उनकी उपलब्धियों में एक और बड़ी कामयाबी है।