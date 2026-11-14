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आईआईटी खड़गपुर: कौन हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ? ब्रिटेन ने दिया इंजीनियरिंग का प्रतिष्ठित जेम्स क्लेटन पुरस्कार

Sat, 14 Nov 2026 09:42 AM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 14 Nov 2026 09:42 AM IST
सार

आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर सिद्धार्थ खस्तगीर को स्वचालित वाहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार काम के लिए ब्रिटेन के 2026 जेम्स क्लेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की ओर से दिया जाता है। सिद्धार्थ ने सड़क, विमान और समुद्री स्वचालित प्रणालियों के लिए छह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है।
 

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IIT Kharagpur Alumnus Siddharth Khastgir Wins 2026 James Clayton Award for Autonomous Vehicle Safety
IIT Kharagpur - फोटो : AI Generated

विस्तार
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आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर सिद्धार्थ खस्तगीर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित 2026 जेम्स क्लेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान स्वचालित वाहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में उनके शानदार काम के लिए मिला है। यह पुरस्कार ब्रिटेन की इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की ओर से दिया जाता है। इसे संस्थान का सबसे बड़ा सालाना इंजीनियरिंग सम्मान माना जाता है। सिद्धार्थ खस्तगीर की इस उपलब्धि को स्वचालित परिवहन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अहम माना जा रहा है। उन्होंने सड़क, विमान और समुद्री परिवहन से जुड़ी स्वचालित प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए काम किया है।
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जेम्स क्लेटन पुरस्कार कितना खास है?

जेम्स क्लेटन पुरस्कार ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सम्मानों में से एक है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1945 में इसके शुरुआती विजेताओं में जेट इंजन के आविष्कारक सर फ्रैंक व्हिटल भी शामिल थे। यह सम्मान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। सिद्धार्थ खस्तगीर को यह पुरस्कार मिलना स्वचालित वाहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में उनके काम की पहचान है। खास बात यह है कि उनका शोध केवल एक तरह के वाहन तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क, विमान और समुद्री परिवहन की स्वचालित प्रणालियों से भी जुड़ा है।
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स्वचालित वाहनों की सुरक्षा में क्या योगदान दिया?

सिद्धार्थ खस्तगीर ने सड़क, विमान और समुद्री स्वचालित प्रणालियों के लिए छह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। वह इन मानकों के प्रमुख तकनीकी लेखकों में शामिल रहे हैं। इनका मकसद स्वचालित प्रणालियों को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। उनके इस काम में आईएसओ 22737 मानक भी शामिल है। इसे सेल्फ-ड्राइविंग यानी खुद चलने वाले वाहनों के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। इस तरह उनके काम का असर स्वचालित वाहनों की सुरक्षा से जुड़े नियमों और तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर पड़ता है।
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आईएसओ 22737 मानक क्यों अहम है?

आईएसओ 22737 को सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। ऐसे वाहनों में ड्राइविंग से जुड़े कई काम तकनीक और सेंसर की मदद से होते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा और काम करने के तरीके को लेकर तय मानकों की जरूरत होती है। सिद्धार्थ खस्तगीर ने इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को तैयार करने में प्रमुख तकनीकी लेखक के तौर पर योगदान दिया है। सड़क, विमान और समुद्री परिवहन से जुड़ी स्वचालित प्रणालियों के लिए छह मानकों पर उनका काम इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को दिखाता है। जेम्स क्लेटन पुरस्कार इसी योगदान के लिए दिया गया है।

अभी कहां काम कर रहे हैं सिद्धार्थ खस्तगीर?

सिद्धार्थ खस्तगीर फिलहाल ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में सेफ ऑटोनॉमी विभाग के प्रमुख हैं। यहां वह स्वचालित परिवहन की सुरक्षा से जुड़े शोध पर काम कर रहे हैं। इस काम में उनके साथ 100 से ज्यादा वैश्विक साझेदार जुड़े हुए हैं। उनकी टीम स्वचालित परिवहन प्रणालियों के परीक्षण और सुरक्षा उपकरणों पर शोध कर रही है। इसका मकसद ऐसी तकनीक और व्यवस्था विकसित करना है, जिससे स्वचालित वाहनों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद ब्रिटेन में इस क्षेत्र में अहम योगदान देना उनकी उपलब्धियों में एक और बड़ी कामयाबी है।
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