सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 : बाल अधिकार आयोग ने की परीक्षाएं टालने की मांग,भेजा पत्र

सोशल मीडिया पर हो रहा ट्रेंड

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच, कई छात्र, शिक्षक और अभिभावक बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हैशटेग #cancelboardexam2021 के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल और सीबीएसई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने या ऑनलाइन आयोजित करने की मांग कर रहे हैं।

I have written to @cbseindia29 urging them to postpone the Board exams or to consider different method for evaluating children with focus on internal assessment.



Last week witnessed nearly one1 million cases in one week, and 5000 deaths, it is unwise to hold exams at this point pic.twitter.com/Jh2r0XKpyc