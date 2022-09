{"_id":"6329a46e8f1de4247c6a68e4","slug":"bteup-result-2022-even-semester-declared-today-at-bteup-ac-in-know-how-to-download-sarkari-result-here","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"BTEUP Result 2022: बीटीई यूपी सम सेमेस्टर परीक्षा 2022 का परिणाम जारी, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 20 Sep 2022 05:11 PM IST

BTE UP Even Semester 2022 Result Declared: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश (BTE, UP) की ओर से बीटीई यूपी सम सेमेस्टर 2022 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। बीटीई यूपी की सम सेमेस्टर 2022 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- bteup.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

BTE UP Result 2022: दो पालियों में हुईं थीं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं

रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- bteup.ac.in पर जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन कम लॉग इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके परिणाम की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश (BTE,UP) की ओर से सम सेमेस्टर 2022 दो पालियों में सुबह के सत्र के साथ सुबह 09 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 02 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की गई थी।



BTE UP 2022 Result Declared: ऐसे चेक करें बीटीई यूपी सम सेमेस्टर के परिणाम

चरण 1: उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाएं।

चरण 2: यहां होम पेज पर दिए गए बीटीई यूपी सम सेमेस्टर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके बाद मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी और क्रेडेंशियल्स सही से भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

चरण 4: भविष्य के संदर्भ के लिए आप बीटीई यूपी सम सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

BTE UP Result 2022: परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो कराएं री-चेकिंग

बीटीई यूपी सम सेमेस्टर मार्कशीट 2022 तक पहुंचने पर, उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर, अंक, कुल अंक, रैंक, विषयों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जांच करनी होगी। परिणाम जारी होने के बाद अब जो उम्मीदवार इससे संतुष्ट नहीं हैं, वे बोर्ड द्वारा अनुमति दिए जाने पर री-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश (BTE, Uttar Pradesh) की ओर से दिए गए निर्देशों के माध्यम से री-चेकिंग के लिए अनुरोध करना होगा।