क्लैट 2027: मॉक टेस्ट-1 का लिंक हुआ सक्रिय, शुरू कर दें अभ्यास; जानें कैसे हो सकते हैं इसमें शामिल

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा क्लैट 2027 के पहले मॉक टेस्ट का लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार 10 नवंबर को ऑनलाइन अभ्यास परीक्षा दे सकते हैं। इसके जरिए वे प्रवेश परीक्षा से पहले अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे।

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