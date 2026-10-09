ऐन कार्सन: दो बार यूनिवर्सिटी छोड़ी, लेकिन पूरी की डॉक्टरेट की पढ़ाई, हाईस्कूल की कौन सी घटना ने बदली जिंदगी?

ऐन कार्सन को साहित्य का नोबेल क्यों मिला?

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हाईस्कूल के लंच ब्रेक ने जिंदगी कैसे बदली?

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दो बार यूनिवर्सिटी छोड़कर डॉक्टरेट कैसे पूरी की?

कौन-सी किताब ने साहित्य जगत में पहचान दिलाई?

उनकी प्रमुख रचनाओं में क्या खास है?

प्रचार से दूर कैसे रहती हैं ऐन कार्सन?

साहित्य के नोबेल में महिलाओं की स्थिति कैसे बदली?

स्वीडिश एकेडमी ने 2026 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए 76 वर्षीय ऐन कार्सन के नाम की घोषणा की। उन्हें उनकी साहसिक और मौलिक रचनात्मकता के लिए सम्मानित किया गया। उनकी खासियत यह है कि वे प्राचीन यूनानी साहित्य और मिथकों को आज की जिंदगी से जोड़कर पेश करती हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम, वासना, ईर्ष्या, अकेलापन और मृत्यु जैसे विषय प्रमुखता से आते हैं। वे पुराने साहित्य को केवल इतिहास की तरह नहीं देखतीं, बल्कि उसके जरिए आधुनिक इंसान की भावनाओं को समझने की कोशिश करती हैं। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1.20 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 11.4 करोड़ रुपये मिलेंगे।ऐन कार्सन का जन्म 21 जून 1950 को कनाडा के टोरंटो में हुआ था। उनके पिता बैंकर थे, जबकि उनकी मां गृहिणी थीं। स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक लैटिन शिक्षक ने लंच ब्रेक के समय उन्हें प्राचीन यूनानी साहित्य से परिचित कराया। यही अनुभव उनके जीवन का अहम मोड़ बना। यूनानी साहित्य, उसकी भाषा और उसमें छिपी मानवीय भावनाओं के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी। आगे चलकर उन्होंने क्लासिकल साहित्य को अपने अध्ययन और लेखन का प्रमुख विषय बनाया। उनकी कहानी बताती है कि किसी शिक्षक का छोटा-सा प्रयास भी विद्यार्थी की रुचि और भविष्य को नई दिशा दे सकता है।कार्सन की शैक्षणिक यात्रा सीधी नहीं रही। उन्होंने दो बार विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ी, लेकिन बाद में वापस लौटीं और डॉक्टरेट पूरी की। क्लासिकल साहित्य में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें अकादमिक जगत में अलग पहचान दिलाई। उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों में क्लासिक्स की प्रोफेसर के रूप में काम किया। उनकी विद्वता का असर उनकी कविताओं, निबंधों और अनुवादों में दिखाई देता है। वे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के साथ उनकी भावनात्मक और दार्शनिक परतों को भी समझती हैं। साहित्य समिति के अध्यक्ष एंडर्स ओल्सन ने उनके लेखन को भाषाविद के जुनून और कवि की बेचैनी का अनोखा संगम बताया है।कार्सन की किताब इरोस द बिटरस्वीट वर्ष 1986 में प्रकाशित हुई और इसने उन्हें साहित्य जगत में खास पहचान दिलाई। इसमें प्राचीन यूनानी कविता के आधार पर प्रेम और विरह की भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। कार्सन प्रेम को केवल खुशी या रोमांस तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उसमें छिपी बेचैनी, दूरी और अधूरेपन को भी सामने लाती हैं। उनकी दूसरी चर्चित रचना ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड है, जिसमें यूनानी मिथक के पात्र गेरियन की कहानी को आधुनिक प्रेम और कला से जोड़ा गया। उनकी रचनाएं पुराने मिथकों को नए नजरिये से देखने का मौका देती हैं और पाठकों को मानवीय संबंधों पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं।कार्सन की रचनाओं में मिथक, इतिहास, प्रेम और मृत्यु जैसे विषय अलग-अलग रूपों में दिखाई देते हैं। मेन इन द ऑफ आवर्स में समय, मृत्यु और इतिहास से जुड़े दार्शनिक सवाल उठाए गए हैं। इस संग्रह के लिए उन्हें कनाडा का ग्रिफिन पुरस्कार मिला। नॉर्मा जीन बेकर ऑफ ट्रॉय में मर्लिन मुनरो और यूनानी मिथक की हेलेन के जीवन और नियति की तुलना की गई है। उनकी पुस्तक इफ नॉट, विंटर में प्राचीन यूनानी कवयित्री सैफो की बची हुई कविताओं के अंशों का अनुवाद शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने सोफोक्लीज की इलेक्ट्रा और एंटीगोन तथा यूरिपिडीज की बक्खाई जैसी यूनानी त्रासदियों का भी रूपांतरण किया।साहित्य में बड़ी पहचान हासिल करने के बावजूद कार्सन मीडिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, वे अमेरिका के मिशिगन राज्य के एन आर्बर में अपने पति के साथ रहती हैं और साक्षात्कार भी मुख्य रूप से ईमेल के जरिए देती हैं। अमेरिकी लेखिका और आलोचक सुजैन सोंटैग ने उनकी लेखनी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे उन दुर्लभ लेखिकाओं में हैं, जिनकी हर पंक्ति को वे बिना हिचक पढ़ सकती हैं। द इंग्लिश पेशेंट के लेखक माइकल ओंडात्जे ने भी उनके लेखन में विद्वता, तीक्ष्ण बुद्धि और भावनाओं के असाधारण मेल को रेखांकित किया है।साहित्य के नोबेल पुरस्कार के इतिहास में महिला लेखिकाओं की भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही है। उपलब्ध इनपुट के अनुसार, 2018 में स्वीडिश एकेडमी से जुड़े यौन शोषण विवाद के बाद समिति में बड़े बदलाव हुए और लैंगिक संतुलन पर ध्यान बढ़ा। वर्ष 2022 में फ्रांस की एनी एर्नो और 2024 में दक्षिण कोरिया की हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2025 का पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया था। 2026 के संभावित दावेदारों की चर्चाओं में हारुकी मुराकामी, थॉमस पिंचन और अमिताव घोष जैसे नाम भी शामिल बताए गए थे। कार्सन का सम्मान समकालीन साहित्य में उनकी विशिष्ट पहचान को रेखांकित करता है।