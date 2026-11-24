दिल्ली के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए शुरुआती कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। कई स्कूलों ने दाखिले के लिए अपने मानदंड और अंकों का विवरण जारी कर दिया है। इस बार दाखिले में स्कूल से घर की दूरी, पहले से पढ़ रहे भाई-बहन और स्कूल के पूर्व छात्र रहे माता-पिता जैसे मानदंड अहम भूमिका निभाएंगे।

नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी और कक्षा एक में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर तय की गई है। अभिभावकों को आवेदन करने से पहले संबंधित स्कूल के दाखिला मानदंड और अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित अंकों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

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किन आधारों पर मिलेंगे दाखिले के अंक?

द्वारका स्थित आईटीएल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुधा आचार्य के अनुसार, स्कूल दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी, पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों के भाई-बहन, पूर्व छात्र अभिभावकों और स्कूल कर्मचारियों के बच्चों को ध्यान में रखेगा।

विज्ञापन विज्ञापन ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की मल्लिका प्रेमन ने बताया कि उनके स्कूल में दूरी, मौजूदा विद्यार्थियों के भाई-बहन, पूर्व छात्र अभिभावकों और परिवार के पहले बच्चे को निर्धारित अंक दिए गए हैं।

वसंत वैली स्कूल ने भी स्कूल से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों और ऐसे बच्चों को अंक देने का प्रावधान किया है, जिनके माता या पिता स्कूल के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। स्कूल में पहले से पढ़ रहे बच्चों के भाई-बहनों को भी दाखिले के लिए निर्धारित अंक मिलेंगे।



डीपीएस आरके पुरम में दूरी के आधार पर कितने अंक?

दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), आरके पुरम ने घर से स्कूल की दूरी के आधार पर अलग-अलग अंक निर्धारित किए हैं।

स्कूल से दूरी निर्धारित अंक 6 किलोमीटर तक 50 6 से अधिक और 8 किलोमीटर तक 40 8 से अधिक और 15 किलोमीटर तक 30 15 किलोमीटर से अधिक 20

स्कूल के मानदंडों के अनुसार, दूरी की गणना सड़क मार्ग से नहीं, बल्कि हवाई मानचित्र के आधार पर की जाएगी। डीपीएस आरके पुरम, डीपीएस वसंत विहार या डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश में पढ़ रहे भाई या बहन के लिए आवेदक को 26 अंक दिए जाएंगे। वहीं, डीपीएस आरके पुरम के पूर्व विद्यार्थी रहे पिता और माता को 12-12 अंक मिलेंगे। इसके प्रमाण के रूप में कक्षा 10 या 12 का प्रमाणपत्र देना होगा।



कुछ स्कूलों में इकलौती बेटी को भी प्राथमिकता

महिपालपुर स्थित शालीमार पब्लिक स्कूल ने एक से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों के लिए अंक निर्धारित किए हैं। स्कूल ने दाखिले के मानदंडों में इकलौती बेटी की श्रेणी को भी शामिल किया है।



शिक्षा निदेशालय ने बताए प्रतिबंधित मानदंड

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने अपने 59 पन्नों के परिपत्र में दाखिले के लिए करीब 62 प्रतिबंधित मानदंडों की सूची जारी की है। इनमें माता-पिता की शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन, प्रबंधन कोटा, लिंग और जन्म के आधार पर दिल्ली का मूल निवासी होना शामिल हैं। निदेशालय ने सभी स्कूलों को अपने दाखिला मानदंड और प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित अंकों का पूरा विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। स्कूलों को यह जानकारी निदेशालय के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी।

नर्सरी, केजी और कक्षा एक के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप दाखिले के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। 31 मार्च 2027 तक बच्चों की उम्र इस प्रकार होनी चाहिए:

नर्सरी: 3 से 4 वर्ष

लोअर और अपर केजी: 4 से 5 वर्ष

कक्षा एक: 5 से 6 वर्ष

कब जारी होगी चयनित बच्चों की पहली सूची?

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के परिपत्र के अनुसार, दाखिले का कार्यक्रम इस प्रकार है:

प्रक्रिया तारीख आवेदन प्रक्रिया शुरू 1 दिसंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 चयनित बच्चों की पहली सूची और प्रतीक्षा सूची 20 जनवरी 2027 दूसरी सूची 5 फरवरी 2027 दाखिला प्रक्रिया समाप्त 12 मार्च 2027

स्कूलों को 26 नवंबर तक अपने दाखिला मानदंड और उनके आधार पर दिए जाने वाले अंकों का विवरण निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होगी। अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करने से पहले संबंधित स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध मानदंडों और अंक वितरण की जानकारी ध्यान से देख लें।