Delhi News: अंडर-19 बालिका वर्ग में जोन-21 का दबदबा
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:49 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:49 PM IST
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अंडर-19 बालिका वर्ग में जोन-21 का दबदबा
नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट बेसबॉल चैंपियनशिप 2026-27 के अंडर-19 बालिका वर्ग में जोन-21 ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतर तालमेल, अनुशासन और खेल कौशल का प्रदर्शन किया और शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में जोन-15 की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जोन-14 तीसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। संवाद
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नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट बेसबॉल चैंपियनशिप 2026-27 के अंडर-19 बालिका वर्ग में जोन-21 ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतर तालमेल, अनुशासन और खेल कौशल का प्रदर्शन किया और शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में जोन-15 की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि जोन-14 तीसरे स्थान पर रहा। चैंपियनशिप के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ उपविजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। संवाद