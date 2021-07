पत्नी की गला घोंटकर हत्या, कुछ समय पहले ही बेल पर छूटा था आरोपी पति

गोविंदपुरी में पत्नी (30) की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पति 2 जून को ही अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आरोपी के अपनी पत्नी से रिश्ते सहज नहीं थे। उसे साल 2017 में भी पत्नी और साले पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

A man has been apprehended for strangulating his wife (30) to death in Govind Puri, Delhi today. He had a strained relationship with his wife & was arrested in 2017 for attacking her & her brother with a knife. He had come out of jail on interim bail on June 2, 2021: Delhi Police