Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Wife attacked with scissors during a domestic dispute

Delhi News: घरेलू कलह में पत्नी पर कैंची से हमला

Sat, 14 Nov 2026 06:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 06:59 PM IST
विज्ञापन
Wife attacked with scissors during a domestic dispute
नई दिल्ली। भारत नगर की वजीरपुर जेजे कॉलोनी में बृहस्पतिवार को घरेलू कलह के दौरान पति ने पत्नी पर कैंची से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान तारा के रूप में हुई है। महिला की शिकायत पर गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को पुलिस को सूचना मिली कि जेजे कॉलोनी वजीरपुर इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर कैंची से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस के ब्लॉक स्थित घटनास्थल पर पहुंची। जहां पता चला कि घायल महिला तारा को परिजन पास के अस्पताल में लेकर गए हैं। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची। महिला के पेट में कैंची लगी थी। इलाज के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed