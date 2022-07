Sharjeel Imam: शरजील इमाम के साथ मारपीट आरोपों की होगी जांच, जेल में अपनी जान को बताया था खतरा

जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में आवेदन दायर करने वाले दिल्ली दंगो की साजिश के आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर जेल अधिकारियों ने कहा कि हम उसके आरोपों की जांच करेंगे। अदालत के सामने शरजील ने सहायक जेल अधीक्षक द्वारा उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि आठ-नौ लोग तलाशी के नाम पर उसके सेल में घुस गए थे और उसके साथ मारपीट करने लगे थे।

Delhi | "We will enquire into his allegation," say prison officials on JNU student Sharjeel Imam's plea in Delhi court alleging harassment, assault by Assistant Superintendent of Jail & 8-9 convicts who had entered his cell in the garb of a search