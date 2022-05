{"_id":"62898c44605b36765801f510","slug":"water-crisis-in-delhi-deepens-water-level-in-wazirabad-reaches-668-3-feet","type":"story","status":"publish","title_hn":"Water Crisis: राजधानी में और गहराया पाटी संकट, 668.3 फीट पहुंचा वजीराबाद में पानी का स्तर, आज भी कई इलाकों में प्रभावित रहेगी आपूर्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Sun, 22 May 2022 06:35 AM IST