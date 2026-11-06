Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Wanted criminal, sought in 26 cases, arrested

Delhi News: 26 मामलों में वांछित घोषित अपराधी गिरफ्तार

Fri, 06 Nov 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
Wanted criminal, sought in 26 cases, arrested
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 मामलों में फरार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव यादव के खिलाफ दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट, झपटमारी और गैंगस्टर एक्ट के तहत 54 मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन




स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त नारा चैतन्य ने बताया कि सेल की जनकपुरी टीम को सूचना मिली थी कि एक बदमाश विकासपुरी-निलोठी नाला रोड स्थित मच्छी मार्केट के पास आने वाला है। जानकारी के आधार पर टीम ने मार्केट के आसपास के इलाके में जाल बिछाया। इस दौरान रात करीब 10:20 बजे एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद निवासी गौरव यादव के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद हुए। जांच में पता चला कि दिल्ली और हरियाणा के 25 मामलों में अदालत ने उसे घोषित अपराधी करार दिया हुआ है। साथ ही, उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में भी वह वांछित है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed