Delhi News: छत से गिरा फोटोग्राफर, मौत

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नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में सोमवार रात संदिग्ध हालत में छत से गिरकर फोटोग्राफर संदीप (25) की मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। घटना नौ नवंबर की है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि घटना के समय संदीप छत पर टहल रहा था। इसी दौरान वह नीचे गिर गया। परिजनों और घटना से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ब्यूरो

शाहबाद डेयरी इलाके की घटना, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम