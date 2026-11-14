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Delhi News: वीजा खत्म होने के बाद चोरी छिपे रह रहे दो बांग्लादेशी धरे

Sat, 14 Nov 2026 07:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:16 PM IST
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Two Bangladeshis staying illegally after the expiry of their visas have been caught.
नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के एक होटल में बिना वैध वीजा के चोरी-छिपे रह रहे दो बांग्लादेशियों अमजद हुसैन और जसीम मोल्ला को स्पेशल स्टाफ की फॉरेनर सेल ने पकड़ा है। दोनों ने भारत में डबल-एंट्री वीजा के साथ प्रवेश किया था, लेकिन 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी दोनों गैरकानूनी तरीके से दिल्ली में रह रहे थे।
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मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि विदेशी नागरिकों के वीजा स्टेटस की जांच के लिए इलाके में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक होटल में कुछ संदिग्ध लोगों के रहने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने होटल में छापा मारकर दोनों के वीजा का सत्यापन किया। जांच में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनके गैरकानूनी तरीके से रहने की बात सामने आई। टीम ने दोनों नागरिकों को पकड़कर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) के सामने पेश किया। इसके बाद एफआरआरओ ने प्रतिबंध आदेश जारी किए, जिसके तहत उन्हें दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्थित सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखने का निर्देश दिया गया। संवाद
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