Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Timings for Haridwar-Bikaner and Sarai Rohilla-Bikaner trains have been changed.

Delhi News: हरिद्वार-बीकानेर और सराय रोहिल्ला-बीकानेर ट्रेनों का समय बदला

Thu, 12 Nov 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:56 PM IST
विज्ञापन
Timings for Haridwar-Bikaner and Sarai Rohilla-Bikaner trains have been changed.
नई दिल्ली। रतनगढ़ जंक्शन-बीकानेर जंक्शन रेलखंड पर घुमावदार मोड़ (कर्व) को ठीक करने के लिए काम किया जाएगा। इसके चलते उत्तर रेलवे ने दो ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया है। दोनों ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से रवाना होंगी। यह बदलाव 22 दिसंबर और पांच जनवरी को लागू रहेगा। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 14718 हरिद्वार-बीकानेर को हरिद्वार से निर्धारित समय शाम 5:55 बजे के बजाय 90 मिनट की देरी से रवाना किया जाएगा। वहीं, ट्रेन संख्या 12457 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बीकानेर को दिल्ली सराय रोहिल्ला से निर्धारित समय रात 1:00 बजे के बजाय 85 मिनट की देरी से चलाया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed