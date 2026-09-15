Delhi News: रंजिश में दो भाइयों समेत तीन पर चाकू से हमला

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले के गांधी नगर इलाके में दो साल पुरानी रंजिश में बाइक सवार तीन दोस्तों ने दो भाइयों और उनके एक साथी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से जख्मी गए। मारपीट और चाकूबाजी की इस वारदात में हमलावर पक्ष का भी एक आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया।वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर गांधी नगर थाना पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक, पीड़ित आकाश (27) परिवार के साथ गली नंबर-16, कैलाश नगर, गांधी नगर में रहता है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। आकाश ने बताया कि 8 सितंबर की रात करीब पौने 10 बजे वह गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। उसका भाई गौतम और पारस बाइक लेने घर गए थे।इस बीच बाइक सवार तीन युवक मोहन विश्वास उर्फ राजू, यश और देव कश्यप वहां पहुंचे। इन लोगों ने आते ही आकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान देव ने चाकू निकालकर आकाश पर हमला कर दिया। इसी बीच भाई गौतम और पारस मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे।इस पर आरोपी यश और मोहन ने भी चाकू निकाल लिए और तीनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। किसी तरह गौतम ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने साक्ष्य जुटाए। जांच में पता चला कि झगड़े के दौरान आरोपी मोहन विश्वास को भी सिर और पेट में गंभीर चोटें आई। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दो साल पहले मोहन का आकाश और उसके भाई से झगड़ा हुआ था। उसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए मोहन अपने साथियों संग हथियार लेकर पहुंचा था। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।