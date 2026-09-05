दिल्ली में लाखों की चोरी: माल ढोने वाला टेंपो लेकर आए बदमाश, उसी में सामान लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस
राजधानी में कंझावला के कराला इलाके में बदमाशों ने एक घर से लाखों के गहने और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन के बाद चोरी का केस किया।
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राजधानी में कंझावला के कराला इलाके में बदमाशों ने एक घर से लाखों के गहने और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन के बाद चोरी का केस किया। पुलिस वारदात में शामिल बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। प्रदीप कुमार सपरिवार भगत सिंह कॉलोनी कराला इलाके में रहते हैं। बृहस्पतिवार को वह अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहां गए थे।
प्रदीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पड़ोसी ने उनके घर का ताला टूटे होने के जानकारी दी। वापस आने पर देखा कि बदमाश मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद बदमाशों ने घर में रखे करीब 25 हजार रुपये नकद, 55 इंच की एलईडी टीवी, सोने के कान के टॉप्स, सोने का हार, डबल बेड के गद्दे और पंखा ले गए।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद साक्ष्य जुटाए। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला कि बदमाश माल ढोने वाले टेंपो लेकर आए थे और सारा सामान उसमें डालकर भाग गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।