Delhi News: दुनिया देखने से पहले ही अलविदा कह गया अजन्मा मासूम

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परिवार बच्चे का बेसब्री से कर रहा था इंतजारदर्द होने के बाद पति अस्पताल से दिखाकर लौट रहा थाअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। राजा और राखी का परिवार नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार रहा था, लेकिन एक ही पल में उनकी दुनिया उजड़ गई। पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। न सिर्फ जन्म लेने से पहले अजन्मा मासूम दुनिया को अलविदा कह गया, बल्कि अब राजा और राखी दोनों ही जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं।पूरा परिवार दोनों की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। राजा और राखी दोनों राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। पेट में ही बच्चे की मौत होने के बाद बृहस्पतिवार सुबह इमरजेंसी में राखी का ऑपरेशन किया गया। हादसे की वजह से पहले ही राखी बुरी तरह जख्मी है। ऐसे में अब ऑपरेशन होने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई है।राखी की मां बबली देवी ने बताया कि राजा मूल रूप से गाजियाबाद के मुर्तजाबाद-भूपखेड़ी का निवासी है। फिलहाल वह राखी के साथ सोनिया विहार के चौहान पट्टी इलाके में रह रहा था। राजा का प्रिंटिंग प्रेस का काम है। राजा और राखी की करीब दो साल पहले शादी हुई थी। राखी गर्भवती थी।बबली ने बताया कि गर्भ का समय लगभग पूरा हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसके यहां बच्चा जन्म लेने ही वाला था। बुधवार रात से ही राखी को दर्द हो रहा था। राजा ने पत्नी को अस्पताल दिखाया। सुबह के समय राजा पत्नी को लेकर वापस घर लौट रहा था। जैसे ही वह पांचवें पुश्ते के पास पहुंचे तो वह हादसे का शिकार हो गए।राखी की ननद रजनी ने बताया कि उसके भैया राजा पत्नी का बहुत ख्याल रख रहे थे। गर्भवती होने के बाद भाभी के खाने-पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। अपने बच्चे को लेकर राजा भी काफी उत्साहित थे, लेकिन हादसे ने उनकी दुनिया को उजाड़ दिया। रजनी ने रोते हुए कहा कि भगवान अब उनके भाई की हिफाजत करे।मूल रूप से कासगंज निवासी सतबीर परिवार के साथ चौहान पट्टी इलाके में रहते थे। इनके परिवार में पत्नी मोनी के अलावा छह माह की बेटी कनिका है। सतबीर ट्रॉनिका सिटी की एक पैकिंग की फैक्टरी में काम करता था। पिछले कुछ दिनों से परिवार दिवाली मनाने के लिए कासगंज गया था। बुधवार को परिवार छुट्टी समाप्त होने के बाद बस से दिल्ली पहुंचा। तड़के यह लोग ऑटो में सवार होकर चौहान पट्टी की ओर जा रहे थे। इस बीच इनके ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में सतबीर की मौत हो गई, जबकि पत्नी मोनी और बेटी कनिका जख्मी हो गए। दोनों का उपचार जारी है।स्थानीय लोगों ने पुश्ता रोड पर 24 घंटे चल रहे डंपरों को लेकर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि डंपरों की वजह से अक्सर कोई न कोई हादसा हो जाता है। ज्यादातर डंपर तेज गति से चलते हैं। अक्सर गलत दिशा भी इनको चलते हुए देखा जाता है। लोगों ने दावा किया है कि जिस डंपर से हादसा हुआ, वह भी गलत दिशा ही चल रहा था। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है। लोगों ने ऑटो चालकों पर भी जरूरत से ज्यादा सवारियों बिठाने का आरोप लगाया।