Delhi News: इहबास में मरीजों के भोजन की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी

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पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में मरीजों और अस्पताल की जरूरत के लिए ताजे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को लेकर टेंडर जारी किया है। संस्थान की ओर से फल, सब्जियां, ब्रेड, मक्खन सहित अन्य जरूरी खाद्य सामग्री की नियमित आपूर्ति के लिए जीईएम पोर्टल पर निविदा जारी की गई है। तारीख बढ़ाने से उन वेंडरों को भी मौका मिलेगा, जो तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। इहबास ने टेंडर की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित पत्र भी जीईएम पोर्टल पर जारी कर दिया है। टेंडर में शामिल होने वाले आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय तक अपनी निविदा ऑनलाइन जमा करनी होगी।