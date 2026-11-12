Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Teenager raped; neighbor arrested

Delhi News: किशोरी से दुष्कर्म, पड़ोसी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
Teenager raped; neighbor arrested
नई दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में 16 साल की किशोरी को काम के बहाने बुलाकर उससे दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, किशोरी परिजनों के साथ नरेला औद्योगिक क्षेत्र में रहती है। नौ नवंबर को उसके पेट में दर्द हुआ। उसने अपनी मां से बताया कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म करता है। किशोरी ने बताया कि जुलाई 2026 की एक शाम पड़ोसी किसी काम के बहाने अपने घर ले गया। वहां उसने दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी के मुताबिक, अगस्त में भी आरोपी ने यौन उत्पीड़न किया। बेटी से सारी जानकारी मिलने के बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed