दिल्ली: राजधानी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एलजी ने 25 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के किए तबादले

दिल्ली में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 25 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। आदेश 23 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ और तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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