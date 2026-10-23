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दिल्ली: राजधानी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एलजी ने 25 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के किए तबादले

Fri, 23 Oct 2026 01:59 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 01:59 PM IST
सार

दिल्ली में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 25 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। 

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Major administrative reshuffle in capital LG transfers 25 IPS and DANIPS officers in Delhi
अफसरों का तबादला - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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दिल्ली में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 25 आईपीएस और डैनिप्स अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। आदेश 23 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ और तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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