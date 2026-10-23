दिल्ली: कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर छाया जहरीला झाग, छठ पूजा से पहले बढ़ा प्रदूषण

दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी की सतह पर आज सुबह जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है और चिंता का विषय बना हुआ है। यमुना नदी में जहरीले झाग का दिखना इस बात का संकेत है कि नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी काफी बढ़ा हुआ है। यह स्थिति न केवल जलीय जीवन के लिए हानिकारक है, बल्कि आसपास के वातावरण और जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करती है।

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