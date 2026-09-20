दिल्ली: छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष शिविर, 20 और 27 सितंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक लगेंगे शिविर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में छूटे पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन कार्यालय विशेष शिविर लगाएगा। दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर 20 और 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं बेघर मतदाताओं, थर्ड जेंडर और यौन कर्मी वर्कर्स को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 23 और 24 सितंबर को रात आश्रय स्थलों और अन्य संबंधित इलाकों में शाम पांच से रात नौ बजे तक विशेष शिविर लगेंगे।

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