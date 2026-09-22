दिल्ली: हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बने रितेश सिंह, आज संभालेंगे पद, अरुण भारद्वाज की लेंगे जगह

हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रितेश सिंह को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह फिलहाल दिल्ली सरकार के कानून, न्याय एवं विधायी मामलों के विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

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हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने रितेश सिंह की प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार जनरल के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 22 सितंबर आज से पद संभालेंगे। विज्ञापन



रितेश सिंह अरुण भारद्वाज की जगह लेंगे। भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को उन्हें छह अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने रितेश सिंह की प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार जनरल के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 22 सितंबर आज से पद संभालेंगे।रितेश सिंह अरुण भारद्वाज की जगह लेंगे। भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को उन्हें छह अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई।

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