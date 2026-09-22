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Hindi News ›   Delhi ›   Ritesh Singh becomes new Registrar General of High Court will assume post today will replace Arun Bhardwaj in

दिल्ली: हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बने रितेश सिंह, आज संभालेंगे पद, अरुण भारद्वाज की लेंगे जगह

Tue, 22 Sep 2026 06:42 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 06:42 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रितेश सिंह को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह फिलहाल दिल्ली सरकार के कानून, न्याय एवं विधायी मामलों के विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
 

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Ritesh Singh becomes new Registrar General of High Court will assume post today will replace Arun Bhardwaj in
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार
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हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रितेश सिंह को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया है। वह फिलहाल दिल्ली सरकार के कानून, न्याय एवं विधायी मामलों के विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

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हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने रितेश सिंह की प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार जनरल के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 22 सितंबर आज से पद संभालेंगे।
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रितेश सिंह अरुण भारद्वाज की जगह लेंगे। भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को उन्हें छह अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई।

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