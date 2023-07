बाढ़ पर सियासत: AAP ने मुसीबत में डाली दिल्ली, कांग्रेस चुप; रविशंकर प्रसाद बोले- बेंगलुरु भागे केजरीवाल

राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में आई बाढ़ पर राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर घेरा और चुन-चुन कर वार किए। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को लेकर लोकसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि बाढ़ से बचाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं किया और वह केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने बाढ़ पर एक शब्द नहीं कहा। वहीं बंगाल में हिंसा हुई। बंगाल के मुद्दे पर हर कोई शांत है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को किनारे करने की कोशिश है।

#WATCH | Delhi | "Kejriwal has done nothing to save Delhi from floods...He keeps on blaming the Centre... Congress has not spoken a single word on floods...There is so much violence in Bengal... everyone is quiet on the Bengal issue...The opposition meeting in Bengaluru has… pic.twitter.com/URtqzygrY1