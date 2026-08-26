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Hindi News ›   Delhi ›   Notices issued to two five-star hotels Serious allegations against JW Marriott and Juniper Hotels FSSAI issues

पांच-सितारा दो होटलों को नोटिस: जे डब्ल्यू मैरियट और जुनिपर होटल्स पर गंभीर आरोप, FSSAI ने दिए ये निर्देश

Wed, 26 Aug 2026 07:12 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 07:12 PM IST
सार

खाद्य नियामक ने एरोसिटी के दो पांच-सितारा होटलों को नोटिस जारी किया है। जे डब्ल्यू मैरियट और जुनिपर होटल्स (अंदाज़ ब्रांड) पर गंभीर उल्लंघन का आरोप है। इनमें फ़्रीज़र के पास कॉकरोच मिलना और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी शामिल है।

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Notices issued to two five-star hotels Serious allegations against JW Marriott and Juniper Hotels FSSAI issues
एफएसएसएआई - फोटो : Social Media

विस्तार
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खाद्य नियामक ने एरोसिटी के दो पांच-सितारा होटलों को नोटिस जारी किया है। जे डब्ल्यू मैरियट और जुनिपर होटल्स (अंदाज़ ब्रांड) पर गंभीर उल्लंघन का आरोप है। इनमें फ़्रीज़र के पास कॉकरोच मिलना और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी शामिल है।

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जुनिपर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (अंदाज़, एरोसिटी) को निरीक्षण के बाद नोटिस मिला। जे डब्ल्यू मैरियट होटल को भी नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस खाद्य सुरक्षा और खाद्य नियामक  की आवश्यकताओं को पूरा न करने पर था। यह होटल एरिया होटल्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई है। नियामक ने जांच के लिए नमूने एकत्र किए हैं। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।  खाद्य नियामक ने होटल कंपनियों से नियमों का पालन करने को कहा है। उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अंदाज होटल में मिली कमियां
अंदाज होटल के निरीक्षण में कई गंभीर खामियां पाई गईं। इनमें शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को ठीक से अलग न रखना शामिल था। कीड़े-मकोड़ों की मौजूदगी और खराब साफ-सफाई भी देखी गई। खाना बनाने वालों की साफ-सफाई में कमी और भोजन का अनुचित भंडारण भी पाया गया। अधिकारियों को लगभग 87 किलोग्राम अवधि समाप्त मिठाइयां, केक आधार और ब्रेड के पैकेट मिले।
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अन्य गंभीर उल्लंघन
तापमान की ठीक से निगरानी न करना भी एक बड़ी कमी थी। एलर्जी पैदा करने वाली चीजों को ठीक से अलग नहीं रखा गया था। कचरा प्रबंधन, भवन रखरखाव और आपूर्तिकर्ता की जांच में भी समस्याएं थीं। निरीक्षण में फ्रीजर के पास जिंदा कॉकरोच और मक्खियां मिलीं। अवधि समाप्त ब्रेड की पैकेजिंग पर नकली तारीख अंकन भी लगाई गई थी।
 


 
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