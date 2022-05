{"_id":"6280438e867eac6aac3d80a5","slug":"motivational-speaker-kailash-jyani-said-goodbye-to-the-world-with-the-last-lecture-as-he-died-in-mundka-fire","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुंडका में मातम : ...और आखिरी लेक्चर के साथ विदा हो गए कैलाश ज्याणी, हादसे में बेटे की भी मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 15 May 2022 05:34 AM IST