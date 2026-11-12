Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Masked youths pelted the house with stones.

Delhi News: नकाबपोश युवकों ने घर पर किया पथराव

Thu, 12 Nov 2026 06:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:27 PM IST
विज्ञापन
Masked youths pelted the house with stones.
नई दिल्ली। रणहौला इलाके में एक घर के बाहर नकाबपोश युवकों ने जमकर हंगामा किया। घर पर पथराव भी किया। लड़के अपने भाई पर हमले का बदला लेने की बात कर रहे थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घर के मालिक के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है।
विज्ञापन

जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 10 नवंबर की रात 2.14 बजे रणहौला थाना पुलिस को साईं एन्क्लेव में एक घर पर पथराव की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां साईं एन्क्लेव निवासी अजय प्रताप मिले। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने उनके परिवार का एक अन्य मकान है। कुछ अज्ञात युवक उस मकान के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि वह उस व्यक्ति से बदला लेंगे, जिसने उनके भाई के साथ मारपीट की है। उन्हें युवकों के विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके घर से बाहर निकलते ही सभी युवक वहां से भाग गए। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला, जिसमें नकाबपोश युवकों को पथराव करते हुए देखा गया। पुलिस युवकों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed