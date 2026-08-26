Delhi News: पिस्टल दिखाकर पत्नी को धमकाता था, गिरफ्तार

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पूर्वी दिल्ली। न्यू सीलमपुर इलाके में छोटी-छोटी बातों पर एक युवक अपनी पत्नी की कनपटी पर पिस्टल रखकर उसको धमकाता था। रोज-रोज की धमकी से परेशान होकर सोमवार रात पत्नी ने पीसीआर कॉल कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पत्नी फातिमा (27) का बयान लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर घर की अलमारी से पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर आरोपी आबिद उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि सोमवार शाम टीम को पीसीआर कॉल मिली। एक महिला ने बताया कि उसका पति उसे पिस्टल दिखाकर अक्सर जान से मारने की धमकी देता है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम न्यू सीलमपुर के-375 पहुंच गई थी। ब्यूरो