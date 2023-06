Sakshi Murder Case: साक्षी हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू बरामद, इसी से किए थे साहिल ने 21 बार ताबड़तोड़ वार

साक्षी हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी चाकू से साहिल ने साक्षी के शरीर पर एक दो बार नहीं बल्कि 21 बार वार किए थे। पुलिस ने इस चाकू को रिठाला से बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने आरोपी साहिल की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है। साहिल लगातार अपने बयान बदल रहा है। डीसीपी आउटर नॉर्थ रवि कुमार सिंह ने बताया कि 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी साहिल द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है।

16-year-old girl stabbed to death and bludgeoned | Knife used by accused Sahil recovered by Delhi Police: Ravi Kumar Singh, DCP Outer North