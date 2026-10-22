फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Kejriwal and Amit Shah at odds over issue of drugs AAP convener raises questions about BJP-ruled states in Del

दिल्ली: ड्रग्स के मुद्दे पर आमने-सामने केजरीवाल और अमित शाह, आप संयोजक ने बीजेपी शासित राज्यों पर उठाए सवाल

Thu, 22 Oct 2026 04:30 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 04:30 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ड्रग्स की समस्या पर सवाल पूछा। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में इस समस्या के समाधान में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की। 

विज्ञापन
Kejriwal and Amit Shah at odds over issue of drugs AAP convener raises questions about BJP-ruled states in Del
अरविंद केजरीवाल और अमित शाह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ड्रग्स की समस्या पर सवाल पूछा। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में इस समस्या के समाधान में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की। केजरीवाल ने विशेष रूप से बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में ड्रग्स समस्या खत्म न होने का कारण पूछा।

विज्ञापन


यह सवाल अमित शाह के पंजाब दौरे के बाद आया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को पंजाब दौरे के दौरान ड्रग्स समस्या से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्हें इतना गहरा दुख कभी नहीं हुआ। शाह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर ड्रग्स कारोबार खत्म करने का वादा पूरा करने में नाकाम रही है। शाह ने पंजाब में ड्रग्स के कारोबार को रोकने में सरकार की विफलता पर जोर दिया।
विज्ञापन


केजरीवाल का पलटवार
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिये अमित शाह की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में बीजेपी   की ही सरकारें हैं। केजरीवाल ने पूछा कि उन राज्यों में ड्रग्स की समस्या खत्म क्यों नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या उन राज्यों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शाह का पंजाब में आश्वासन
अपने पंजाब दौरे के दौरान अमित शाह ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2029 तक ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने गुरदासपुर, संगरूर और मानसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने भगवंत मान सरकार से दो विशिष्ट मामलों को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। ये मामले संगरूर और गुरदासपुर से संबंधित थे, जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जानी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed