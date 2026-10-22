दिल्ली: ड्रग्स के मुद्दे पर आमने-सामने केजरीवाल और अमित शाह, आप संयोजक ने बीजेपी शासित राज्यों पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ड्रग्स की समस्या पर सवाल पूछा। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में इस समस्या के समाधान में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की। केजरीवाल ने विशेष रूप से बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में ड्रग्स समस्या खत्म न होने का कारण पूछा।

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यह सवाल अमित शाह के पंजाब दौरे के बाद आया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को पंजाब दौरे के दौरान ड्रग्स समस्या से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्हें इतना गहरा दुख कभी नहीं हुआ। शाह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर ड्रग्स कारोबार खत्म करने का वादा पूरा करने में नाकाम रही है। शाह ने पंजाब में ड्रग्स के कारोबार को रोकने में सरकार की विफलता पर जोर दिया।आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिये अमित शाह की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में बीजेपी की ही सरकारें हैं। केजरीवाल ने पूछा कि उन राज्यों में ड्रग्स की समस्या खत्म क्यों नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या उन राज्यों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।अपने पंजाब दौरे के दौरान अमित शाह ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2029 तक ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने गुरदासपुर, संगरूर और मानसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने भगवंत मान सरकार से दो विशिष्ट मामलों को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। ये मामले संगरूर और गुरदासपुर से संबंधित थे, जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जानी है।