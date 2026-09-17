Delhi News: कनिका पांडेय ने हिंदुस्तानी गायन से बांधा समां
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:12 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 09:12 PM IST
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नई दिल्ली। इंडिया हैबिटेट सेंटर के थिएटर में बृहस्पतिवार शाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सुरों ने माहौल को संगीतमय बना दिया। इन हार्मनी विद पर्पज कार्यक्रम में गायिका कनिका पांडेय ने अपनी शास्त्रीय गायन प्रस्तुति से संगीत प्रेमियों को सुरों की गहराई और भारतीय संगीत परंपरा की मिठास से जोड़ा।
कनिका पांडेय के गायन के साथ विनय मिश्रा ने हारमोनियम और अभिषेक मिश्रा ने तबले पर संगत की। गायन और वाद्य संगत के तालमेल से प्रस्तुति में सुर, लय और भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिला। सुरों की उठान, लयबद्ध संगत और शास्त्रीय संगीत की परंपरागत शैली ने वातावरण में एकाग्रता और सौंदर्य का भाव पैदा किया। संवाद
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कनिका पांडेय के गायन के साथ विनय मिश्रा ने हारमोनियम और अभिषेक मिश्रा ने तबले पर संगत की। गायन और वाद्य संगत के तालमेल से प्रस्तुति में सुर, लय और भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिला। सुरों की उठान, लयबद्ध संगत और शास्त्रीय संगीत की परंपरागत शैली ने वातावरण में एकाग्रता और सौंदर्य का भाव पैदा किया। संवाद
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