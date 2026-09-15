Delhi News: जामिया छात्रों ने वीएमएसी में किया शानदार प्रदर्शन
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:59 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:59 PM IST
विज्ञापन
जामिया छात्रों ने वीएमएसी में किया शानदार प्रदर्शन
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लॉ फैकल्टी के छात्रों ने वर्चुअल मेडिएशन एडवोकेसी कॉम्पिटिशन(वीएमएसी) 2026 में प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 60 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। जामिया की टीम में तीसरे वर्ष के अजीज उमर, सारा अजफर और चौथे वर्ष की सैयदा युसरा शामिल थी। छात्रों ने मध्यस्थता, वकालत, बातचीत और विवाद समाधान से जुड़ी प्रक्रियाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। टीम को वीएमएसी स्कॉलरशिप के तौर पर 20 हजार रुपये मिले। वहीं मेडिएशन एडवोकेसी परीक्षा में भी टीम ने 100 प्रतिशत स्कोर हासिल किया। फैकल्टी के अनुसार यह उपलब्धि छात्रों की तैयारी और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है। फैकल्टी ने डीन प्रो. (डॉ.) गुलाम यजदानी और फैकल्टी कन्वेनर डॉ. अलीशा खातून के सहयोग की सराहना की।
विज्ञापन
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लॉ फैकल्टी के छात्रों ने वर्चुअल मेडिएशन एडवोकेसी कॉम्पिटिशन(वीएमएसी) 2026 में प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 60 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। जामिया की टीम में तीसरे वर्ष के अजीज उमर, सारा अजफर और चौथे वर्ष की सैयदा युसरा शामिल थी। छात्रों ने मध्यस्थता, वकालत, बातचीत और विवाद समाधान से जुड़ी प्रक्रियाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। टीम को वीएमएसी स्कॉलरशिप के तौर पर 20 हजार रुपये मिले। वहीं मेडिएशन एडवोकेसी परीक्षा में भी टीम ने 100 प्रतिशत स्कोर हासिल किया। फैकल्टी के अनुसार यह उपलब्धि छात्रों की तैयारी और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है। फैकल्टी ने डीन प्रो. (डॉ.) गुलाम यजदानी और फैकल्टी कन्वेनर डॉ. अलीशा खातून के सहयोग की सराहना की।