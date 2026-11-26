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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने यह आदेश पारित किया। गौरतलब है कि 13 अक्तूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे, जबकि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। कई अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे। इसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सीबीआई का आरोप है कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे की कमान संभालते हुए एक निजी कंपनी को अनुबंध देने के बदले में प्राइम लैंड और शेयर रिश्वत के रूप में स्वीकार किए। ब्यूरो