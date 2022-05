दिल्ली-एनसीआर : फिर बढ़े सीएनजी के दाम, अब चुकाने होंगे 2 रुपये ज्यादा

दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। अब ग्राहकों को प्रति किलोग्राम 2 रुपये अधिक चुकाने होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बढ़े हुए दाम आज यानी रविवार सवेरे 6 बजे से लागू होंगे। अब दिल्ली में सीएनजी 73.61 रुपये प्रति किलो मिलेगी।

Indraprastha Gas Limited (IGL) has hiked the price of Compressed Natural Gas (CNG) in Delhi by Rs 2 per kg to Rs 73.61 per kg.