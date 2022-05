{"_id":"62952a3e1ac7512e6e5c85b1","slug":"girl-was-dragged-while-robbing-the-mobile-police-registered-a-case-on-the-complaint-of-the-victim","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Crime: मोबाइल लूटने के दौरान युवती को घसीटा, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 31 May 2022 02:17 AM IST